Mirella Freni: Sie sang. Und das genügte

Zum Tod der großen Sopranistin aus Modena, die unter den Fittichen Herbert von Karajans Weltkarriere machte.

"La Boheme" - Puccinis Oper ist gewiss das erste, was Opernfreunde mit dem Namen Mirela Frenis assoziieren. Die Sopranistin mit der Engelsstimme aus Modena, die am Sonntag, wenige Wochen vor ihrem 85. Geburtstag gestorben ist, war für Generationen der Inbegriff der Mimi, deren Schicksal sie mit vokalen Mitteln nachzuspüren wusste wie keine Zweite. Mit der legendären Doppelpremiere der bis heute geliebten Zeffirelli-Inszenierung des Werks - Herbert von Karajan dirigierte an der Mailänder Scala und an der Wiener Staatsoper - war die Weltkarriere der jungen Künstlerin gestartet.



Kenner wussten schon zuvor, dass da eine außergewöhnlich schöne Stimme zu entdecken war, die großes Entwicklungspotenzial barg. Kenner - und die Eltern der Künstlerin, für die klein Mirella ein Star war, als sie mit zehn glockenhell und sauber die Koloraturen der Violetta aus Verdis „Traviata“ trällerte.



In Modena wuchs zur selben Zeit ein weiterer jugendlicher Opernheld heran, der später (oft an der Seite der Freni) Weltkarriere machen sollte: Luciano Pavarotti. Gerüchteweise hieß es, die beiden hätten dieselbe Amme gehabt. Jedenfalls beherrschten sie ab einem gewissen Zeitpunkt den Opernmarkt - und Herbert von Karajan führte die beiden im Plattenstudio und bei den Salzburger Osterfestspielen als Rodolfo und Mimi zusammen. Die Produktion gilt bis heute als unübertrefflich.

Mirella Freni 1980. imago images/Leemage

Wie manches, an dem die Freni beteiligt war, deren Stimme strömte wie reines, klares Quellwasser, in dem freilich die Sonne faszinierende Farbspiele treiben konnte, je nachdem, welche Emotionen der dramatische Augenblick gerade forderte. Die Freni war ihr ganzes, langes Bühnenleben keine Sängerin, die ihrer Stimme um des Ausdrucks willen, mit viel Attacke oder expressivem Druck zugesetzt hätte. Sie sang. Und das genügte.

Solange sie sich im lyrischen Fach bewegte, gab es auch unter den Kritikern keine Diskussion. Widerspruch im Publikum regte sich nur einmal, als Karajan sie an der Scala als Violetta besetzte; da protestierte nicht nur das Callas-Publikum. Da konstatierte mancher Connaisseur gewisse Mängel im Ziergesang, vor allem aber, wo die Grenzen der Entfaltungsmöglichkeiten dieses Sopran lagen, Grenzen, die Freni lange nicht überschreiten wollte.

Dem Maestro „Nein" gesagt

Dass sie für Karajan, der einmal meinte, er hätte sich mit keiner anderen Sängerin so gern gearbeitet, am Ende doch die Elisabeth von Valois (im Don Carlos) und vor allem die Aida sang, mochten ihr manche nicht verzeihen. Und doch: Auch hier fließen Verdis Kantilenen in makelloser Schönheit. Im großen Monolog der Karajan-Produktion des Don Carlos stand die Freni inmitten der leeren Bühne und tönte so bewegend wie sie selbst völlig unbeweglich blieb. Alles war Klang.

Wenig später bot der Maestro seinem Lieblingssopran die Nanetta für die Salzburger Falstaff-Produktion, die Rolle des kleinen Mädchens, das Freni für Georg Solti zwei Jahrzehnte zuvor an Nicolai Geddas Seite unvergleichlich gesungen hatte. Da sagte die Sängerin ihrem großen Förderer erstmals „Nein". Sie hätte gern die reife Spielmacherin Alica Ford gesungen, nicht aber eine Partie, in der sie sich nun nicht mehr finden konnte.

Die Freni und Wien

An Karajans Seite hatte sie das Wiener Publikum überwältigt. Sie war im Haus am Ring in der Zeit von Karajans 13jähriger Abstinenz kaum zu erleben, kehrte mit ihm 1977 zurück: wieder als Mimi, diesmal an der Seite von José Carreras. Pavarotti war ihr Rodolfo, als Carlos Kleiber in einer kurzen Serie den Boheme-Taktstock schwang. Und auch in den dramatischeren Partien, die Freni für ihr treues Wiener Publikum sang, lag man ihr zu Füßen, mochten manche Kritiker auch das unvergleichliche Timbre gefährdet sehen, als Manon Lescaut, als Tatjana ("Eugen Onegin") oder Lisa ("Pique Dame") - für letztere entrümpelte man auf ausdrückliche Aufforderung der Diva sogar das Bühnenbild!

Mirella Freni, die mit ihrem Bassisten-Ehemann Nikolai Ghiaurov eine Zeitlang in Wien ein Domizil hatte, hat nicht all zuviele Vorstellungen an der Staatsoper gesungen. Doch der Eindruck, den sie hinterließ, bleibt für zwei Generationen von Opernfreunden unvergesslich.

Den Nachgeborenen beiben einige Ton- und Videodokumente, allen voran die Verfilmung der "Boheme" durch Zeffirelli und Karajan, die "Figaro"-Susanna unter Karl Böhm in Jean-Pierre Ponnelles Regie. Und nicht zu vergessen die Filmdokumentation von Karajans Salzburger "Carmen": In den Melodienbögen der sanften Micaëla war dieser Sopran so gut aufgehoben wie vielleicht nirgendwo sonst. Die Arie im dritten Akt ist für Musikfreunde ein tröstlicher Moment für die Ewigkeit.