"Sabine" bringt Windspitzen über 100 km/h in Österreich

Das Sturmtief wird in Österreich am Montag zu den Mittagsstunden den Höhepunkt erreichen und insbesondere in Nieder- und Oberösterreich für Spitzen von 100 km/h und darüber sorgen, auch Teile Tirols und Vorarlbergs sind betroffen. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat daher die höchste von vier Warnstufen ausgerufen. Die Extreme werden in etwa bis 13.00 Uhr andauern.

In der Steiermark kam es bereits in der Nacht auf Montag zu Sturmschäden APA/FF SCHWANBERG

In Bayern wurde der Sturm-Zenit bereits überschritten, informierte ZAMG-Vorhersageabteilung. Bei den vier von der Warnstufe rot betroffenen Bundesländern - jeweils betrifft es die nord- und nordwestlich gelegenen Landesteile - sind auch Graupelschauer und Gewitter eine Möglichkeit, hieß es. "Nachfolgend sind weiterhin Windspitzen bis zu 80 km/h möglich", informierte der ZAMG-Experte. Die Spitzen in höheren Wetterlagen gehen grundsätzlich noch weiter als in den Tieflagen, 120 bis 130 km/h und darüber sind dort möglich. Südlich des Alpenhauptkammes, in der Steiermark und in Kärnten, ist es nur windig.

Bus- und Bahnausfälle im Mühlviertel

In Oberösterreich ist es zu ersten Behinderungen im Bus- und Bahnverkehr geführt. Wegen umgestürzter Bäume oder anderer Gegenstände auf Straßen und Schienen meldete der Oberösterreichische Verkehrsverbund OÖVV zahlreiche Verzögerungen oder Totalausfälle. Die Feuerwehren waren mit 1.800 Leuten im Großeinsatz.

Die Buslinien 212, 220, 277 und 280 im Mühlviertel wurden am Vormittag eingestellt. In der Region wurde zudem zwischen Rottenegg und Aigen/Schlägl der Bahnverkehr stillgelegt, ebenso zwischen Freistadt und Summerau. Es wurde jeweils für Schienenersatzverkehr gesorgt. Der Fernverkehr nach Budweis ist unterbrochen.

Sturmschaden in Deutschlandsberg in der Steiermark APA/FF PITSCHGAU-HASELBACH

Die Feuerwehren standen seit etwa 8.30 Uhr im Dauereinsatz. Am Vormittag rechnete man damit, zumindest noch bis 14.30 Uhr alle Hände voll zu tun zu haben. Der Sturm hatte vor allem den Norden des Bundeslandes fest im Griff, fast alle der rund 200 Einsätze (Stand 11.00 Uhr) betrafen laut Landesfeuerwehrkommando die Bezirke Schärding, Freistadt, Rohrbach und Urfahr-Umgebung.

Großteils hatten die Einsatzkräfte umgestürzte Bäume von Straßen zu entfernen, teils waren auch Bäume in Stromleitungen gestürzt. In einigen Fällen mussten verwehte Gegenstände - etwa schlecht gesichertes Trampolin - wieder "eingefangen" werden. In Piberschlag (Bezirk Rohrbach) saß ein Rettungsfahrzeug zwischen umgestürzten Bäumen fest und konnte nicht mehr weiter.

Zoo und Parkanalgen in Wien vorsorglich gesperrt

In Wien sind Parkanlagen sowie die Tiergärten gesperrt worden. Der Tiergarten Schönbrunn schloss seine Pforten gegen 11.00 Uhr, die Bundesgärten schlossen Augarten, Belvederegarten, Burg- und Volksgarten und den Schlosspark Schönbrunn. Offen sind die Friedhöfe, jedoch riet ein Sprecher der Bestattung Wien diese nur bei unbedingter Notwendigkeit aufzusuchen.

Die rund 40 Trauerfeiern, die für den heutigen Tag angesetzt sind, werden voraussichtlich aber stattfinden können, sagte Florian Keusch, Leiter Kommunikation bei der Bestattung. Die derzeitige Wetterlage sorgt aber dafür, dass auch die Prater Hauptallee, der Donaupark, der Wasserpark, der Türkenschanzpark sowie der Kurpark Oberlaa vorerst keine Besuche zulässt, sagte der Wiener Stadtgartendirektor Rainer Weisgram am Montag der APA.

Weisgram appellierte, für die Dauer des Sturms die Nähe von Bäumen zu meiden. Es würden insgesamt 60 Anlagen, die mit Toren und Zäunen versehen sind, geschlossen und zusätzlich mit einem Absperrband versehen, dass das jeweilige Gelände als bis auf Weiteres nicht zugänglich kennzeichnet. Dazu kommen weitere 160 Anlagen in der Bundeshauptstadt, die ebenfalls mit einem Sperrband versehen werden. Gesperrt ist am Montag auch der Eistraum am Rathausplatz, zumindest bis 17.00 Uhr. Der Lainzer Tiergarten bleibt laut Forstdirektor Andreas Januskovecz ebenfalls geschlossen.

Die Berufsfeuerwehr Wien ist jedenfalls auf etwaige Einsätze vorbereitet, Aus- und Fortbildungen wurden abgesagt, sagte deren Sprecher Gerald Schimpf. Das Sturmtief "Petra" die Einsatzkräfte bereits am Dienstag vergangener Woche auf Trab gehalten: Rund 300 zusätzliche Einsätze wurden vor sechs Tagen registriert

Starke Einschränkungen im Zugfernverkehr

Laut ÖBB kommt es im Fernverkehr zwischen Deutschland, Tschechien und Österreich wegen "Sabine" zu starken Einschränkungen, am Vormittag wurden vom Flughafen Wien in Schwechat 31 ausgefallene von über 600 geplanten Flüge vermeldet, 14 Abflüge und 17 Ankünfte sind betroffen, sagte ein Sprecher.

In den nordwestlichen Landesteilen wird der Wind auch morgen Dienstag noch einmal auffrischen, jedoch werden die Spitzen nur noch bei 60 bis 90 km/h liegen. Die aktuelle ZAMG-Prognose hat jedoch im nördlichen Tirol und Vorarlberg auch hier noch einmal die Höchstwarnstufe prognostiziert.

Die Frage "Ciara" oder "Sabine" stellt sich für die ZAMG übrigens nicht, man verzichte auf derartige Bezeichnungen. Hinter der Bezeichnung "Sabine" steckt jedenfalls das Institut für Meteorologie FU Berlin, aktuelle Patin ist eine gewisse Sabine Kaufmann, wie auf der Seite http://www.met.fu-berlin.de/ festgehalten ist. Die Bezeichnung "Ciara" wurde hingegen vom britischen Wetterdienst https://www.metoffice.gov.uk/ vergeben.

Feuerwehreinsätze im Waldviertel

Der Sturm sorgte auch für Dutzende Feuerwehreinsätze im Waldviertel gesorgt. Die Franz-Josefs-Bahn wurde "wegen Unwetterschäden" im Abschnitt Göpfritz - Ceske Velenice gesperrt, berichteten die ÖBB auf ihrer Website. Beim Bahnhof Pürbach war ein Baum in die Oberleitung gestürzt, teilte Christopher Seif von den Bundesbahnen mit.

Die Garnitur wurde laut Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich evakuiert. Verletzte habe es nicht gegeben. Seif zufolge befanden sich 20 Passagiere in dem Zug. Die ÖBB haben für den blockierten Streckenabschnitt einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Für das Waldviertel bestand Resperger zufolge jedenfalls bis zum frühen Nachmittag eine Sturmwarnung seitens der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). In den personell verstärkten Alarmzentralen in Zwettl und Gmünd läuteten nach Angaben des Sprechers im Minutentakt die Notruftelefone. Einsatzfahrzeuge wurden u.a. auch mit Motorsägen ausgerüstet.

Umgestürzte Bäume blockierten laut Resperger die L67 in Germanns in der Stadtgemeinde Zwettl und die B32 bei Altpölla in der Marktgemeinde Pölla (Bezirk Zwettl). In Perndorf in der Marktgemeinde Schweiggers, ebenfalls im Bezirk Zwettl, wurde ein Hausdach teilweise abgedeckt. "Die Feuerwehren stehen im Dauereinsatz", sagte der Sprecher.

