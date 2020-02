Sturmtief: Wiener Feuerwehr in Alarmbereitschaft

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Außenfortbildungen der Wiener Feuerwehr wurden abgesagt, um auf das Sturmtief „Sabine“ vorbereitet zu sein. 400 Einsatzkräfte stehen in Wien zur Verfügung.

In Wien bereitet sich die Feuerwehr auf das Sturmtief „Sabine“ vor: Man habe alle Außenfortbildungen abgesagt, heißt es von einem Sprecher am Montag. Die Feuerwehr hält damit alle verfügbaren Einsatzkräfte bereit - in Wien sind das rund 400 Personen. Auch Reservefahrzeuge sind einsatzbereit.

Zusätzliches Personal gebe es keines. „Wenn es dann losgeht, gibt es aber eine erhöhte Einsatzbereitschaft“, so der Sprecher. Das heißt: Bei Bedarf wird die Ausrückstärke verändert, damit mehr Einheiten zur Verfügung stehen als sonst.

(wal)