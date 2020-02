Münchens neuer Abwehrchef

David Alaba gefällt seine Rolle als Bayerns halblinker Innenverteidiger, rückt er jetzt auch im ÖFB-Team in die Mitte? Leipzigs Fehlschüsse retteten das 0:0 und die Tabellenführung.

München. Das Fußballspiel von David Alaba bei Bayern München hat sich gewaltig verändert. Seitdem Hansi Flick als Trainer auftritt, kommt der Wiener halblinks in der Innenverteidigung zum Zug. Alaba, 27, erfüllt diese Aufgabe gut, offensichtlich macht es ihm Spaß. Dass ihn Flick unlängst sogar zum neuen „Abwehrchef“ auserkoren hat, verlieh seiner Position neue Kraft. Und half ihm als Spieler, der nach der EM im Sommer um einen neuen Vertrag feilschen wird.



Auch beim aus Bayern-Sicht mageren 0:0 gegen RB Leipzig stand Alaba hinten zentral. Er erlaubte sich keinen Fehler, war stets schnell am Ball und wenn es brenzlig wurde, spielte er nicht unüberlegt den Ball ab, sondern suchte nahe Anspielstationen oder umlief Gegner gekonnt. 16 Spiele absolvierte Alaba in dieser Saison für die Bayern, nunmehr zwölf als Innenverteidiger. Ob das auch ÖFB-Teamchef Franco Foda zum Umdenken bewegt für die EM (ab 11. Juni) und die Spiele in Bukarest (Gegner offen, Ukraine) und Amsterdam (Niederlande)?