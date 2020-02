Bargeld: Der Griff der Banken in die Taschen der Bürger

Die Abschaffung der kleinen Euromünzen könnte nur das Vorspiel zu einer viel massiveren Manipulation mit der Währung sein.

Wenn die Politik an der Währung, die dem Bürger als Bargeld in der Tasche und als Betrag auf dem Konto greifbar und real wird, zu manipulieren beginnt, ist allerhöchstes Misstrauen angebracht.

Eine Manipulation stand schon am Anfang des Euro. Der damalige niederländische Chef der Europäischen Zentralbank, Wim Duisenberg, setzte durch, dass der Ein- und Zwei-Euro-Wert eine Münze wurden, obwohl etwa in den USA ein Dollar eine Papiernote ist und es in Österreich für den Wert von 1,53 Euro früher die Papiernote von 20 Schilling gegeben hat.

Abgesehen davon, dass man nicht immer ein Geldtaschl mit schweren Münzen herumschleppen will, konnte die manipulative Absicht dahinter nur sein, die Leute nicht merken zu lassen, dass sie einen relativ hohen Wert bei sich tragen. Eine Banknote signalisiert immer einen höheren Wert als eine Metallmünze. Die Täuschung setzte sich im Handel oft dadurch fort, dass Waren, die vorher 49 Schilling gekostet hatten, nach der Währungsumstellung zu 4,99 Euro angeschrieben waren, was einer Preissteigerung von 37 Prozent entspricht.

Nun ist wieder einmal die Rede davon, dass sukzessive die Ein- und Zwei-Cent-Münzen abgeschafft werden könnten. In einigen Euroländern werden sie auch schon eingezogen. Das wäre keine Aufregung wert, wenn es nicht möglicherweise der Anfang von viel größeren „Bereinigungen“ wäre. Die Pläne für die Einziehung der 500-Euro-Scheine liegen jedenfalls schon in den Schubladen. Diese Note gibt es zwar noch als offizielles Zahlungsmittel, und die Banken müssen sie umtauschen, im normalen Geschäftsleben sind sie aber so gut wie verschwunden. Es gibt sogar schon Geschäfte, die nicht einmal mehre 200-Euro-Noten annehmen.

Zwar beteuert die Münze Österreich, dass in Österreich weder an das eine noch das andere gedacht sei. Aber was ist das für eine Währung, bei der ständig Geldeinheiten abgeschafft werden können oder praktisch außer Gebrauch geraten? Als Nächstes soll dann eine Obergrenze für Barzahlungen von 5000 Euro eingezogen werden. Angeblich erleichtern der 500er und Summen von über 5000 Euro kriminelle Machenschaften und Geldwäsche.

Das alles hat man bei Einführung des Euro und der Planung der Scheine nicht gewusst? Man muss sehr naiv sein zu glauben, Großkriminelle und Drogenhändler würden dadurch in ihren Geschäften, die sie im Digitalen betreiben, ernsthaft behindert. Illegale Waffen- und Drogengeschäfte werden sicher nicht mit Banknoten und durch Barzahlung abgewickelt. Auch Terroristen wird man nicht dadurch abschrecken, dass es keine 500er-Noten mehr gibt.

Es ist offensichtlich, dass dieses Argument nur verwendet wird, um von anderen Absichten abzulenken. In Wirklichkeit scheint das alles nur das Vorspiel zu etwas ganz anderem zu sein, das unser Leben auf eine unvorstellbare Weise ändern würde: die Abschaffung des Bargelds überhaupt! Das ist leider keine böse Fantasie von jemandem, der zu viel George Orwell oder Aldous Huxley gelesen hat. Die dänische Zentralbank hat bereits beschlossen, keine Banknoten mehr zu drucken. Das betrifft den Euro aber nicht unmittelbar.

Man muss sich nur an kleinen Beispielen vergegenwärtigen, was ein Alltag ohne Bargeld bedeuten würde: Eine Großmutter wird ihren Enkeln kein Geld mehr geben können, damit sie sich ein Eis kaufen, ganz zu schweigen vom Fünfziger für das schöne Zeugnis. Dem Bettler an der Straßenecke wird man auch keinen Euro mehr in den Becher werfen können.

Umverteilung der Vermögen

Man kann natürlich sagen, Bettler werde es in der Welt des Kontos auch für jeden Mittellosen ohnehin nicht mehr geben und die Oma soll das Geld eben auf das Konto der Kinder überweisen. Das ruft ein Erlebnis aus den 1980er-Jahren in den USA ins Gedächtnis: Damals stellten die Besucher des Gottesdiensts in der Episkopalkirche in Georgetown bei der Kollekte einen Scheck aus, den sie in den Klingelbeutel warfen, der natürlich auch nicht klingelte.

Die schöne neue Welt ohne Bargeld, die uns verheißen wird, wäre die Welt der umfassenden Kontrolle unseres Lebens durch Banken, Internetkonzerne und die Finanzministerien.

Nicht die Kriminalitätsbekämpfung ist das eigentliche Ziel der Abschaffung des Bargelds, sondern der Zugriff der Banken auf das Geld der Bürger. Diese könnten sich dann nicht mehr wehren gegen Negativzinsen auf ihren Konten, das heißt eine zusätzliche Besteuerung, deren Ziel die Umverteilung der Vermögen von den Sparern zu den Schuldnern wäre.

Die Abschaffung des Bargelds würde leicht die Einhebung jeder Art von „Solidarabgaben“ ermöglichen, sei es für die Finanzierung der Migration oder andere Zwecke, die die Politik jeweils für nötig hält.

Ein Grundrecht auf Bargeld

Eine allenfalls neuerlich nötige Rettung des Finanzsystems würde dann von den Vermögensbesitzern, von den Milliardären bis zu Oma mit dem Konto oder Sparbuch bezahlt werden. Sich dem mit Bargeld („unter der Matratze“) zu entziehen wird dann nicht mehr möglich sein.

Es ist kein Wunder, dass die mögliche Abschaffung des Bargelds in jenen Ländern die größte Besorgnis auslöst, in denen viel gespart und das Ersparte in konventionellen Anlageformen wie Sparbüchern verwahrt wird. Das gilt gerade für Länder wie Deutschland und Österreich. In Schuldnerländern und in Ländern mit hohem Anteil an Immobilienvermögen und Eigentum an der eigenen Wohnung findet die Idee einer bargeldlosen Welt eher Zustimmung und Sympathie.

2012 sagte der damalige EZB-Chef, Mario Draghi, noch, große Geldscheine „erfüllen eine wichtige Funktion als Wertaufbewahrungmittel und als letzte Zuflucht zur Bewahrung von Vermögen“ und lieferte damit selbst ein wichtiges Argument für das Bargeld.

Der frühere Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier vertritt die Meinung, es gebe ein „Grundrecht auf Bargeld“. Die Festlegung von Höchstgrenzen für Überweisungen und Bargeld widerspreche der Vertragsfreiheit und Privatautonomie und wäre daher verfassungswidrig. Das deutsche Grundgesetz schütze auch die „informationelle Selbstbestimmung“. Ohne konkreten Anlass und Verdacht darf der Staat seine Bürger nicht überwachen. Das aber wäre mit der Kontrolle aller Bankkonten automatisch gegeben. Auch sei wohl nicht hinreichend nachweisbar, dass diese Beschränkungen zum Schutz des Gemeinwohls wirklich geeignet und erforderlich seien.

Hochaktueller Dostojewski

Man muss gar nicht fragen, was passieren würde, wenn ein totalitärer Staat auf dieses Netz, in dem jeder Bürger hängt und aus dem er sich nicht befreien kann, Zugriff bekäme. Auch demokratische Staaten wären wahrscheinlich in wirklichen oder vermeintlichen Krisenzeiten vor einer solchen Versuchung nicht gefeit. Als der große russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski im 19. Jahrhundert sagte: „Geld ist gedruckte Freiheit“, konnte er nicht ahnen, wie richtig und aktuell dieser Satz im 21. Jahrhundert werden würde.

