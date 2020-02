Der Himmel über Hollywood

Brad Pitt ist das, was Amerikaner eine „cool cat“ nennen – auf Deutsch, weniger fein: eine „coole Sau“.

„It never rains in Southern California“: Der Wettergott strafte den Albert-Hammond-Song bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles Lügen. Der Himmel weinte. Doch er hätte schon einstürzen müssen, damit Brad Pitt für seine relaxte Performance in Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“ nicht den Oscar bekommt. Pitt ist das, was Amerikaner eine „cool cat“ nennen – auf Deutsch, weniger fein: eine „coole Sau“. Eine tiefe Entspanntheit, die womöglich vom jahrelangen Marihuana-Konsum rührt.

Wie Pitt als Dude an der Seite Leonardo DiCaprios durch LA cruist, wie er Bruce Lee mit ein paar Schlägen ausschaltet, wie er die Manson-Family niedermetzelt – das hat etwas Ikonenhaftes.

Hatte Pitt eine Botschaft an seine „Exen“ parat – für Juliette Lewis, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Angelina Jolie & Co.? „Hi England“, hatte Pitt via Margot Robbie bei der Dankesrede für den Filmpreis Bafta, von Pitt prompt „Harry“ getauft, neulich in London ausrichten lassen: „Ich habe gehört, du bist jetzt Single.“ Es hätte uns nicht gewundert, wäre Aniston dahingeschmolzen wie Frozen Yoghurt unter kalifornischer Sonne. Diesmal aber hob er zur Liebeserklärung an Tarantino und DiCaprio an – und nebenbei stichelte er gegen den Präsidentendarsteller im Weißen Haus und das Impeachment-Drama, den Flop des Jahres.

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2020)