Brisantes Papier als Allzweckwaffe für Jahrzehnte

In dem brisanten Papier wird skizziert, wie es gelingen könnte, mehr SPÖ-nahe Leute in der Justiz unterzubringen (Symbolbild).

Der Aktenvermerk über Justizkarrieren von SPÖ-Genossen hat schon kurz nach seiner Entstehung, 1997, zu kursieren begonnen. Und tut das heute noch. Ex-SPÖ-Mandatar Jarolim meint, die SPÖ habe Aufholbedarf gehabt.

Wien. Erinnert sich noch jemand an Ewald Stadler? Er war einer der Ersten, vielleicht der Erste, der das Papier als Waffe verwendete. 1998 war das. Stadler war damals FPÖ-Nationalratsabgeordneter. Und bei dem Papier, vom dem hier die Rede ist, handelt es sich um einen am 18. August 1997 verfassten Aktenvermerk des SPÖ-nahen Wiener Anwalts Gabriel Lansky. Darin wird skizziert, wie es gelingen könnte, mehr SPÖ-nahe Leute in der Justiz unterzubringen.