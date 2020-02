Pflegeregress: Anschober gesprächsbereit

(c) APA/HANS PUNZ

Der Sozialminister sichert den Ländern Gespräche zu.

Wien. Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) ist über eine Abgeltung für den abgeschafften Pflegeregress gesprächsbereit. Er werde noch eine Verhandlungsrunde auf Beamtenebene abwarten und dann das Gespräch mit dem Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz, Thomas Stelzer, führen, so Anschober am Montag via Ö1. Zuvor hatte Stelzer, Landeshauptmann von Oberösterreich (ÖVP), auf Gespräche gedrängt und kritisiert, dass die Frage der Abgeltung „nicht zur Gänze gelöst“ sei. Der Bund hat die Kompensationszahlungen für 2019 und 2020 mit 300 Millionen Euro gedeckelt. Laut Berechnungen der Länder fehlen 40 Millionen Euro. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2020)