Entlassungen nach Unruhen in Kasachstan

Krawalle zwischen Volksgruppen fordern zehn Tote.

Moskau/Nur-Sultan. Nach schweren Zusammenstößen zwischen Dorfbewohnern im Süden Kasachstans mit mindestens zehn Toten hat die kasachische Regierung angekündigt, die Gewalt aufklären und die Verantwortlichen bestrafen zu wollen. Präsident Kassym-Jomart Tokajew entließ am Montag den Polizeichef und den Gouverneur des Gebiets Schambyl an der Grenze zum Nachbarland Kirgisistan.

Zuvor hatte er auf Twitter „Provokateuren“ die Schuld an den Ausschreitungen gegeben und die örtlichen Behörden für ihr spätes Einschreiten gerügt. Auslöser der Unruhen war eine Schlägerei zwischen Kasachen und Dunganen am 7. Februar um die Durchfahrt auf einer Straße. Die Dunganen sind eine aus China stammende Minderheit, die in mehreren zentralasiatischen Republiken lebt.

Nach den Unruhen in mehreren Dörfern mussten 170 Menschen verarztet werden. 36 Wohnhäuser, elf öffentliche Gebäude und 44 Autos wurden in Brand gesetzt. Mehrere Tausend Menschen, mehrheitlich Frauen und Kinder, suchten im benachbarten Kirgisistan Schutz. Rund 4000 kehrten bis Montag wieder nach Kasachstan zurück. Vertreter der Dunganen gaben gegenüber lokalen Medien an, dass die Sicherheitskräfte erst spät eingetroffen seien. Auch früher sei es bereits zu Streitigkeiten zwischen den Volksgruppen gekommen, wobei diese in der Regel friedlich gelöst werden konnten.

Nur ein „Alltagskonflikt“?

Die kasachische Regierung beschrieb die Zusammenstöße als „Alltagskonflikt“. In der rohstoffreichen Republik leben neben den Kasachen viele Minderheiten. Die Führung ist bemüht, das Zusammenleben als harmonisch darzustellen. Doch die Unruhen weisen in eine andere Richtung. Die kasachische Wirtschaft schwächelt seit geraumer Zeit. Auch das politische Management läuft seit der Übergabe der Amtsgeschäfte von Nursultan Nasarbajew an Präsident Kassym-Jomart Tokajew weniger glatt. (som)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2020)