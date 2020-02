Irland: Gefährliche Dynamik in Richtung Wiedervereinigung

Der Sieg der ehemaligen IRA-Partei Sinn-Féin droht das Thema Wiedervereinigung zu beschleunigen, obwohl der Norden der Insel dafür noch nicht bereit ist.

Nach dem überraschenden Wahlsieg der linksgerichteten Partei Sinn Féin in Irland steht das Land nicht nur vor einer schwierigen Regierungsbildung. Kommt der ehemalige politische Arm der Untergrundorganisation IRA tatsächlich in Dublin an die Macht, wird auch das Thema Wiedervereinigung in den Mittelpunkt rücken. Die Parteichefin der Sinn Féin, Mary McDonald, hatte im Wahlkampf zwar mit sozialen Forderungen gepunktet, aber auch ein baldiges Referendum über die Wiedervereinigung in Aussicht gestellt.