Pflege: Die Light-Variante des Ausstandes

(c) APA/HELMUT FOHRINGER

Dass Pfleger in den Ausstand treten, ist eine rezente Erscheinung.

Streiks gehören nun auch in der Pflege zum gewerkschaftlichen Repertoire. Über ein Druckmittel, das mit Vorsicht genützt wird – und seine Folgen im Land der Sozialpartner.

Wien. In Österreich steht ein Streik im Raum. Zwar kein großer, flächendeckender, aber immerhin: Die Sozialwirtschaft, die Branche der Pfleger und Betreuer, zählt mehr als 120.000 Beschäftigte. Sie arbeiten als Tagesmütter, Behindertenbetreuer und Sozialarbeiter. Vor allem aber als Pfleger. Am Montag wurde wieder über den Kollektivvertrag verhandelt. Die Gewerkschaft ging mit einer klaren Ansage in die Verhandlung: Arbeitszeitverkürzung – oder Streik.