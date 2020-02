(c) APA (KERSTIN SCHELLER)

Das Gericht in Steyr.

Zwei Männer sollen geplant haben, Erwin Pröll zu verhaften und eine „Übergangsregierung“ zu bilden. In Steyr hat heute der Prozess gegen sie begonnen. Ihre Aussagen muten skurril an.

Zwei mutmaßliche Staatsverweigerer stehen unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ab heute in Steyr u.a. wegen versuchter Anstiftung zum Hochverrat vor Gericht. Ihnen drohen zehn bis 20 Jahre Haft.

Die Angeklagten, 55 und 56 Jahre alt, sollen Führungsmitglieder der staatsfeindlichen Verbindung "International Common Law Court of Justice Vienna" (ICCJV) gewesen sein. Diese soll zwischen 2014 und 2018 geplant haben, eine Rechtsanwältin zu entführen sowie den damaligen Landeshauptmann von Niederösterreich, Erwin Pröll, zu verhaften. Sie soll auch versucht haben, eine "Übergangsregierung" zu bilden.

In diesem Zusammenhang wurden im April 2017 bereits Mitglieder der Verbindung vom Landesgericht Krems verurteilt. Die beiden in Steyr angeklagten Männer wiederum sollen Polizeidienststellen sowie den Innenminister schriftlich dazu aufgefordert haben, Mitglieder der Bundesregierung, des Nationalrats, des Bundesrats und andere zu verhaften. Der Prozess ist für vier Verhandlungstage anberaumt; eine Urteilverkündigung könnte schon am zweiten Tag, dem 12. Februar, erfolgen.

„Steyr ein Teil von Israel“

Der Erstangeklagte, in Steyr geboren, machte es dem Gericht in dem Hochverrats-Prozess schwer, konkrete Antworten auf Fragen zu bekommen. Vielmehr wiederholte er gebetsmühlenartig, ein "demokratischer Mensch" und "Christ" zu sein. Steyr sei Teil von Israel, er befinde sich auf göttlichem Boden. Und Gott habe den "Staatsbankrott vorgesehen, denn wir leben in der Endzeit".

Die Neuverschuldung Österreichs wäre von 2008 bis 2018 auf 120 Milliarden Euro gestiegen. Daher sollte man "einen Schuldenschnitt machen" und bei Null anfangen, um der nachfolgenden Generation eine Zukunft zu geben, monologisierte der Ex-Berufsschullehrer und jetzige (Natur)Kochlehrling.

Angeklagter fordert Verhaftung von Van der Bellen

"Haben sie daher die Haftanträge gegen die Regierungsmitglieder gestellt, um dann eine Übergangsregierung zu gründen?", wollte der Richter wissen. Darauf erhielt er keine Antwort. Aber: Wegen Fluchtgefahr ersuchte der Angeklagte bei der Exekutive, Bundespräsident Alexander Van der Bellen verhaften zu lassen. "Wenn ein Staatsoberhaupt sein Volk seit Jahr und Tag betrügt, ist das nicht mehr rechtens", begründete er sein Ansinnen als ICCJV-Mitglied.

"Landschützer" hätten ihn zu jener Vereinigung gebracht. Laut Anklage sei es Zweck vom ICCJV, "die ordentliche Gerichtsbarkeit der Republik Österreich zu erschüttern". Von 2014 bis 2018 war der Angeklagte führendes Mitglied. Mit Gewalt oder Androhung von dieser wollte er die Staatsform aber nicht ändern, versicherte der 55-Jährige auf Nachfrage seines Mandanten. "Grundsätzlich bin ich ein demokratischer, friedlicher Mensch". Allerdings ist der Angeklagte nicht unbescholten, seine letzte Vorstrafe stammt vom Juli 2017 wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt.

Zweitangeklagter weiß von nichts

Auch der Zweitangeklagte versicherte, nur deshalb zum ICCJV gegangen zu sein, weil sich die Vereinigung den Menschen-, Völker- und Naturrechten verpflichtet sieht. Von Sheriffs, die der Verein aufstellte, will er ebenso nichts mitbekommen haben wie von dem Plan, im niederösterreichischen Hollenbach eine als Sachwalterin eingesetzte Rechtsanwältin zu entführen und vor ein eigenes Gericht zu stellen. "Ich habe auch nie die Regierung angezeigt", wurde der Fliesenleger dann laut. "Ich war da absolut nicht voll dabei, das hat mich alles gar nicht so interessiert", gab er sich als naiver Mitläufer.

Nach der Mittagspause stehen erste Zeugeneinvernahmen auf dem Programm.

(APA)