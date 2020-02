Jürgen Klinsmann tritt via Facebook zurück

Der 55-Jährige teilte seine überraschende Entscheidung auf seiner Facebook-Seite mit, Hertha BSC bestätigte Klinsmann Schritt.

Nach nur zehn Wochen im Amt hat Jürgen Klinsmann Dienstagfrüh völlig überraschend via Facebook seinen Rücktritt als Trainer von Hertha BSC bekanntgegeben. Nicht einmal der deutsche Fußball-Bundesligist selbst hatte bis dahin Kenntnis vom Entschluss des ehemaligen Teamchefs von Deutschland (2004 bis 2006) und der USA (2011 bis 2016). Erst zu Mittag bestätigte der Tabellen-14. den Rücktritt.

Klinsmann hatte in seiner Nachricht auf fehlendes "Vertrauen der handelnden Personen" verwiesen. "Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden. Deshalb bin ich nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, mein Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen und mich wieder auf meine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen", schrieb der 55-Jährige.

Der "Bild"-Zeitung zufolge soll sich Klinsmann am Dienstag vor dem Training von der Hertha-Mannschaft verabschiedet haben. Der ehemalige Profi, der 1990 mit Deutschland Weltmeister und 1996 Europameister geworden war, hatte den Posten bei den Berlinern am 27. November übernommen und sollte bis zum Saisonende Cheftrainer bleiben. Er war zuvor Aufsichtsrat bei der Hertha geworden und wollte später wieder in dieses Amt zurückkehren.

(APA)