Richard Lugner sucht weiter einen Opernball-Gast

(c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Zum Gespräch mit dem Management des Ersatz-Promis kam es doch nicht. Nun will Lugner mit anderen Stars in Kontakt treten.

Nach der Absage der Skilegende Lindsey Vonn steht Richard Lugner weiterhin ohne Gast für den Opernball am 20. Februar da. Ein für Montagabend avisiertes Gespräch mit dem Management der geplanten Ersatzbegleitung aus Los Angeles fand jedenfalls nicht statt. "Die haben gesagt, dass wegen der Oscar-Nacht alle schlafen. Aber ich glaube, das war ein Schmäh", sagte der Baumeister.

Lugner will jetzt auch mit anderen potenziellen Gästen in Verhandlungen treten. Eine Kontaktperson, so wurde ihm versichert, verfüge gleich über eine ganze Liste von Begleitungen, die auch alle Lugner auf den Ball begleiten wollen. "Lauter gute Namen", sagte der Baumeister.

Wann und vor allem wie Lugner seine neue Begleitung präsentieren wird, ist weiter unklar. Eine geplante Pressekonferenz am Mittwoch dürfte es aber "eher nicht" geben.

Lugners Logengäste von "Gina Nationale" bis Hawn

Lugners Logengäste von "Gina Nationale" bis Hawn







(APA)