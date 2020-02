Französische Comic-Zeichnerin Claire Bretécher gestorben

(c) APA/AFP/GEORGES BENDRIHEM (GEORGES BENDRIHEM)

Den Durchbruch schaffte die im Alter von 79 Jahren verstorbene Künstlerin Mitte der 1970er Jahre mit der Serie "Die Frustrierten“ in der französischen Wochenzeitschrift "Le Nouvel Observateur".

Die französische Comic-Zeichnerin und Autorin Claire Bretécher ("Die Frustrierten", "Agrippina") ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren gestorben. Das teilte der Verlag Dargaud in Paris mit.

Bretécher arbeitete in den 1960er Jahren zunächst mit René Goscinny zusammen und zeichnete für "Tintin". Den Durchbruch schaffte sie Mitte der 1970er Jahre mit der Serie "Les frustrés" ("Die Frustrierten") in der französischen Wochenzeitschrift "Le Nouvel Observateur".

Sie galt als Mitbegründerin der Comic-Kultur Frankreichs und war lange Zeit die einzige Frau in der von Männern dominierten Branche. In den 80er-Jahren wurde sie auch in Deutschland bekannt, und zwar mit der Serie „Aggripine", die sie von 1988 bis 2009 publizierte.

C’est avec une profonde tristesse que les éditions Dargaud annoncent le décès de Claire Bretécher, le 11 février 2020, à l’âge de 79 ans. https://t.co/h0BgM6sbIx pic.twitter.com/jF01lQuB7x — Editions Dargaud (@EditionsDargaud) February 11, 2020

