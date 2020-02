Drei neue Smartphones und etwas zum Falten. Das ist heute von Samsung zu erwarten. In San Francisco enthüllen die Südkoreaner ihre diesjährigen Topmodelle der Galaxy-S-Serie und das Galaxy Z Flip. [Live]

Die Wahl für das diesjährige Unpacked-Event von Samsung ist einmal mehr auf San Francisco gefallen. Die Südkoreaner haben sich schon vor zwei Jahren dazu entschieden, abseits des Mobile World Congress ihre neuen Topmodelle zu präsentieren. Angesichts des Coronavirus und der möglichen Absage der Messe ist es heuer eine sehr gute Entscheidung. Der Branchenverband will angeblich am Freitag bekannt geben, ob der MWC stattfinden soll. Eine knappe Angelegenheit.

In dem heutigen Unpacked-Event wird sich alles um die Galaxy-S-Serie drehen. Aber auch ein neues faltbares Device soll Samsung in petto haben. Schon vor der offiziellen Enthüllung wurde während den Oscars ein entsprechender Werbeclip veröffentlicht.

Der Star des Abends: Das Galaxy Z Flip

Gleich zu Beginn, ohne große Umschweife, zeigt Samsung sein neuestes faltbares Display. „Ihr biegt die Gesetze der Physik“ mit dem Galaxy Z Flip verspricht Samsung vollmundig. Denn statt einer Plastikfolie über dem Displaypanel wurde ein besonders dünnes Glas verwendet.

Das Scharnier, das Samsung beim Fold noch solche Probleme bereitet hat, soll gänzlich überarbeitet worden sein. Außerdem lässt es sich unter anderem halb aufgeklappt arretiert werden. Dadurch kann das Gerät auf den Tisch gelegt werden. Das Display erkennt den Modus und passt die Inhalte entsprechend an.

Das Hauptdisplay misst im aufgeklappten Zustand 6,7 Zoll. Insgesamt bietet es eine Auflösung von 2636 x 1080 Pixel. Statt Quad- oder Triple gibt es eine Dualkamera. Diese lösen mit jeweils 12 Megapixel auf. Die Frontkamera bietet hingegen zehn Megapixel. Das ist deutlich weniger als in der S20-Serie verbaut wurde. Auch bei Videos ist maximal nur 4K möglich. An der Frontseite gibt es nur ganz unten links ein kleines Display (1,06 Zoll), das den Anrufer, die Uhrzeit oder Benachrichtigungen zum Beispiel zeigt.

Der Clou an dem Gerät: Das kompakte Format im zusammengeklappten Zustand. 87,4 x 73,6 x 15,4 – 17,3 Millimeter lauten die Abmessungen. Für die nötige Leistung sorgt der Snapdragon 855+ aus dem Vorjahr von Qualcomm und acht Gigabyte RAM. Der interne Speicher beträgt 256 Gigabyte und lässt sich nicht via microSD aufstocken.

Das Gerät kommt in drei Farben auf den Markt: Mirror Purple, Mirror Black und Mirror Gold (in ausgewählten Märkten). Der ausgerufene Preis: 1380 Dollar. In den USA wird das Gerät bereits ab 14. Februar erhältlich sein, in Österreich aber nur knapp eine Woche später, am 21. Februar, für 1480 Euro.

Beim Design hat sich Samsung an alte Klapphandyzeiten orientiert. Auch Motorola hat mit dem Razr ein modernes Retrohandy vorgestellt. Bei der Verfügbarkeit hapert es aber noch.

Das S20 als Videostar

Das Unpacked-Event wird live gestreamt mit den S20-Modellen, erklärt Samsung während der Veranstaltung.

Schnell kommt es während der Vorstellung der drei neuen Geräte zur Kamera, dem eigentlichen Highlight der S20-Serie. Und natürlich 5G, das Drew Blackard von Samsung US Mobile Product Management zufolge das „Jahr von Galaxy 5G“ für den neuen Mobilfunkstandard werden wird.

