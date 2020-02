Massimo Bottura eröffnet neues Restaurant in Los Angeles

Für den italienischen Spitzenkoch ist es der erste Standort in den USA. In erneuter Zusammenarbeit mit dem Luxus-Modelabel Gucci ist „Gucci Osteria“ bald auf der Luxus-Einkaufsstraße Rodeo Drive besuchbar.

Gesprochen wurde bereits seit längerem darüber, nun ist es so weit: Der italienische Starkoch Massimo Bottura, der mit seiner Osteria Francescana in Modena zu den besten Köchen der Welt gekürt wurde, hinterlässt in Zukunft auch in den USA seine kulinarischen Spuren.

Offiziell eröffnet wird „Gucci Osteria“ in Los Angeles kommende Woche, am 17. Februar. Das Restaurant befindet sich im edlen Stadtteil Beverly Hills, genauer gesagt auf der Dachterrasse des Gucci-Stores am Rodeo Drive.

(c) Pablo Enriquez

Für eine private Party öffnete man Stars allerdings bereits am Wochenende um den 8. Februar die Türen. Was sich zu diesem Zeitpunkt natürlich gut anbietet, wenn die Prominenz anlässlich der Oscar-Verleihung in der Stadt ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bottura mit dem Luxus-Modelabel Gucci gemeinsame Sache macht. In Florenz können Feinschmecker bereits seit 2018 in der „Gucci Osteria" speisen, in die USA bringt er den Geschmack Italiens allerdings zum ersten Mal. Italien ist es auch, was ihn mit Gucci-Chef Marco Bizzarri verbindet. Beide in Modena aufgewachsen, beide Liebhaber zweier zentraler Elemente Italiens: Essen und Mode.