Donald Trump, der Schuldenkönig

Der Präsident stellte das Budget für 2021 vor – mit Mehrausgaben für Militär und Nasa, Kürzungen im Sozialbereich und einer Neuverschuldung von einer Billion Dollar. Der Schuldenabbau ist aufgeschoben.

New York. Niemand kenne sich besser mit dem Thema Schulden aus als Donald Trump, sagte einst Donald Trump. „Ich bin der König der Schulden“, erklärte der Immobilientycoon vor der Wahl 2016. Mit Fremdkapital habe er sein Vermögen aufgebaut, stets habe er einen Weg gefunden, das Geld wieder zurückzuzahlen. Als Präsident werde er einen ähnlichen Weg einschlagen, versprach Trump. Zunächst werde das Defizit wegen der Steuerreform ansteigen. Am Ende zweier Amtszeiten, also nach acht Jahren, werde er jedoch ausgeglichen budgetieren.