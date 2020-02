Saalbach statt Yanqing: „Gibt keinen Heimvorteil“

Ski. Matthias Mayer: wieder gesund und angriffslustig.

Saalbach. Matthias Mayer hat nach seiner Erkrankung wieder Substanz aufgebaut, die fünf abgenommen Kilogramm hat der Kärntner Doppel-Olympiasieger wieder zugelegt. Nach Saalbach-Hinterglemm reiste der Kitzbühel-Abfahrtssieger mit einem Lächeln im Gesicht, die bisher letzten Speed-Rennen im Februar 2015 hat er gewonnen. Im Kampf um die Super-G-Kugel startet er aus der Pole Position. Am Donnerstag wartet eine Abfahrt, am Freitag ein Super G.

Eine Grippe zwang Mayer nach dem Hahnenkamm zur Bettruhe. „Da ich wusste, dass ich sowieso nicht fahren kann, weil ich nicht fit war, war das ganz nett zum Anschauen. Geärgert habe ich nicht“, sagt er.

Vergangene Woche trainierte Mayer mit der Mannschaft in Hinterreit Super-G- und RTL, deshalb war es für ihn keineswegs problematisch, dass das erste offizielle Abfahrtstraining auf dem Zwölferkogel am Dienstag wegen Neuschnees abgesagt wurde. Sein Rennfeeling sei darob nicht verloren gegangen.

In den vergangenen Jahren habe man oft in Saalbach trainiert, auch andere Nationen würden dies tun, glaubt Mayer. Diese hang kenne jeder, also gebe es keinen Heimvorteil. auch als Favorit schätzte er sich nicht ein. Dass alle großen Abfahrten in dieser Saison aber mit Heimsiege geschmückt wurden, gab ihm Auftrieb. Auch im Super-G schlug der 29-Jährige 2015 in Saalbach zu. Die Disziplinwertung führt er bei noch vier zu fahrenden an. Die Spitze liefert sich ein heißes Match, hinter dem Olympiasieger (264) folgen Kriechmayr, Kilde, Jansrud (je 236) und Caviezel (SUI/205).

Mayer wird zum Naeba-RTL auslassen, aber in Hinterstoder mit Super-G, Riesentorlauf und Kombination alle drei Rennen bestreiten. (red)

