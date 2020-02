Salzburg oder doch Lask? Die spannende Meisterfrage

Bundesliga. Die Frühjahrs-Runde startet mit einem Hit.

Wien. Mit dem Schlager Erster gegen Zweiter, also Salzburg gegen Lask startet die Fußball-Bundesliga am Freitag ins Frühjahr. Nur zwei Punkte trennen beide Vereine und der Umstand, dass es vor einem Jahr noch vierzehn Zähler Differenz zwischen beiden waren, nährt die Hoffnung auf höhere Spannung. Allerdings: Sturm (2017/18) und Altach (2016/17) waren sogar jeweils „Winterkönig“ und standen am Ende mit leeren Händen da.

„Die Mannschaft wirkt gefestigt, wir müssen uns aber alles wieder hart erarbeiten“, sagt Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund bei einem PR-Termin in Wien. Mit Haaland und Minamino musste man „zwei Hochkaräter ziehen lassen“, dafür kamen mit Berisha, Okafor (11,2 Mio. € aus Basel) und Ademyi drei aussichtsreiche Talente dazu.

Die Chance für den Lask scheint trotzdem so groß wie schon lange nicht mehr. Das Spiel gegen die „Bullen“ am Freitag, das es auch im Cup-Halbfinale am 3. März („Endlich wieder ein Heimspiel!“) gibt, sei ein „Gradmesser“, meint Freund, „aber sicher nicht richtungsweisend.“ Erst nach der Punkteteilung und dem Start des Meister-Playoffs (23. Rude, 30./31. März) werde man sehen, ob Salzburg weiterhin die dominierende Mannschaft Österreichs ist.

Bei Rapid scheint man mit dem aktuellen dritten Platz zufrieden zu sein, eine Kampfansage von Sportdirektor Zoran Barisic blieb aus. Derzeit liegt Grün-Weiß einen Punkt vor dem WAC bzw. je vier vor Sturm und Hartberg. Den kuriosen Nicht-Transfer von Dejan Ljubicic (zu Chiacgo) kommentierte er nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.02.2020)