Sabine: Wieder Flüge abgesagt

In Amsterdam mussten am Dienstag erneut mehr als 220 Flüge abgesagt werden.

Geschätzte 600 Mio. Euro Schäden in Deutschland.

Berlin/Amsterdam. Noch ist der Wintersturm namens Sabine bzw. Ciara noch nicht ganz vorüber. Doch in Deutschland liegen bereits Schätzungen bezüglich der entstandenen Schäden vor: Die deutschen Versicherer müssen mit Summen von rund 600 Millionen Euro rechnen.

In Hamburg wurde am Dienstagmorgen zum zweiten Mal seit Sonntag der Fischmarkt überschwemmt. Bis Mittwochabend sind für die Stadt drei weitere Sturmfluten vorhergesagt.

Im Flugverkehr hielten die Verzögerungen bei Starts und Landungen weiter an: In Amsterdam mussten am Dienstag erneut mehr als 220 Flüge abgesagt werden. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.02.2020)