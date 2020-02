Das Burgenland will Vorbild für die Sozialdemokratie bundesweit sein

Die richtigen Themen und ein „glaubwürdiger, vernunftbegabter“ Spitzenkandidat seien ausschlaggebend, so der Landesgeschäftsführer.

Wien/Eisenstadt. Die burgenländische SPÖ will nun eine Vorbildfunktion für die Sozialdemokratie einnehmen. Das burgenländische Modell stoße derzeit national und international auf großes Interesse, meint Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Ausschlaggebend für den Erfolg bei der Landtagswahl seien die kontinuierliche Arbeit und Umsetzungspolitik gewesen. Mit Pflege, Mindestlohn, Gratiskindergarten und Klimaschutz habe man auf die richtigen Themen gesetzt. Dass die SPÖ etwa bei den Arbeitern wieder die stärkste Partei war, zeige, dass sie mit ihren Themen „wieder in die Kernschichten der Sozialdemokratie“ gekommen sei.

Mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil habe die SPÖ außerdem einen Spitzenkandidaten gehabt, der „als Politiker glaubwürdig und vernunftbegabt agiert“ und dem die Menschen vertrauten, meinte Fürst. Auch auf Bundesebene und in anderen Bundesländern könne die Sozialdemokratie wieder Erfolge einfahren, wenn sie die Interessen der Menschen glaubhaft in den Mittelpunkt stelle.

Geholfen habe der burgenländischen SPÖ beim Erreichen der absoluten Mehrheit aber wohl auch die „Entzauberung der Grünen“ durch die Regierungsbeteiligung im Bund und die Debatte um Asylzentren, die Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kurz vor der Wahl angestoßen hatte. „Das war ein aufgelegter Elfer, aber den muss man auch verwandeln“, so Fürst.

Bundes-SPÖ legt Fahrplan fest

Die Bundes-SPÖ wiederum will am kommenden Freitag sowohl Zeitplan als auch Inhalte der geplanten Mitgliederbefragung festlegen, so die „Wiener Zeitung“. Die Befragung wird spätestens im April abgeschlossen sein. Die Inhalte sollen dann bei einem Themenrat am 25. April in Wien abgesegnet werden. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.02.2020)