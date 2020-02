Wie man Akten vor Weitergabe (nicht) schützt

Man könne eine Umgehung nicht ausschließen, nur erschweren, so Sektionschef Pilnacek.

Wien. Wie kann man die unerlaubte Weitergabe von Akten verhindern bzw. aufdecken? Als eine Option wurden beim Justigipfel digitale Wasserzeichen genannt.

Dabei handelt es sich um eine Art unsichtbare Markierung eines digitalen Dokuments. Dabei wird jedes Mal, wenn jemand auf das Dokument zugreift und es herunterlädt, automatisch eine winzige Veränderung vorgenommen. Mit einem „Schlüssel“ (einem Detektionsalgorithmus) kann man die fortlaufenden Veränderungen später erkennen und das „geleakte“ Dokument dem Zugriff eines konkreten Nutzers zu einer konkreten Uhrzeit zuordnen.

Prinzipiell gebe es drei Wege, Akten mit Wasserzeichen zu schützen, sagt Martin Steinebach, Abteilungsleiter für Media Security und IT Forensics am deutschen Fraunhofer-Institut SIT. Die einfachste sind simple Layout-Veränderungen – etwa beim Zeilenabstand. Das Problem: Wird das Dokument ausgedruckt und (via Texterkennungsprogramm) erneut digitalisiert, verschwindet die Markierung. Eine andere Variante sind Bild-Wasserzeichen, also Veränderungen in einem Foto oder Logo. Sie sind viel robuster. Voraussetzung wäre freilich, dass im Akt überhaupt ein Bild vorkommt. Text allein reicht für die dritte Option. Dabei werden im Text komplexere Veränderungen vorgenommen, z. B. wird ein Wort durch ein Synonym ersetzt. Der Vorteil: Auch ohne die Kopie zu sehen (z. B. als Faksimile in der Zeitung) könnte die Herkunft enttarnt werden: durch ein verräterisches Zitat.

Für Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek geht das aber zu weit: Dezente grammatikalische Änderungen seien zwar denkbar, aber: „Es kann kein inhaltlich unrichtiges Dokument weitergeben werden. Das erhalten ja auch Berechtigte.“ Klar sei ohnehin: „Man kann die Umgehung nur erschweren, nicht ausschließen.“ (uw)

