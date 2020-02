Präsident Duterte kündigt den USA die Militärfreundschaft

Manila beendet ein wichtiges Truppenabkommen mit der Schutzmacht USA. Von der Beziehungskrise profitiert China.

Manila. Angedroht hat der philippinische Präsident den Bruch mit der „Schutzmacht“ USA schon bei seinem Amtsantritt 2016. Nicht einmal seine eigenen Leute nahmen den Populisten damals ernst – gelten doch die Vereinigten Staaten als „Bollwerk“ gegen die aggressiven Hegemonialansprüche Chinas im Südchinesischen Meer und als zentrale Unterstützer im Kampf gegen jihadistische Gruppen. Doch nun macht Rodrigo Duterte Ernst: Am Dienstag kündigte Manila ein Truppenabkommen mit den USA auf – und versetzt der mehr als ein halbes Jahrhundert besehenden engen Militärallianz einen schweren Schlag.

So ließ der autoritäre Staatschef das „Visiting Forces Agreement (VFA)“ von 1998 beenden, das gemeinsame Manöver und das Engagement von US-Militärs in den Philippinen regelt. Durch den Pakt konnten US-Einheiten philippinische Militärstützpunkte benützen. Der Vertrag läuft nun in 180 Tagen endgültig ab. „Trump und andere versuchen, das Abkommen zu retten. Ich will das aber nicht“, hatte Duterte bereits am Montag im Senat klargemacht. Er warf der US-Armee „illegale Aktivitäten“ auf den Philippinen vor, unter anderem würde sie „in unserem Land Atomwaffen verstecken“. Es sei jetzt an der Zeit, auf eigenen Beinen zu stehen.

„Ernsthafter Schritt mit Folgen“

Die USA reagierten brüskiert, seit 1898 sind sie auf den Philippinen stationiert, damals als Kolonialmacht. Dies sei ein „ernsthafter Schritt mit ernsthaften Folgen“. Washington droht nun der Verlust des wichtigsten und ältesten südostasiatischen Alliierten in einer zunehmend explosiven Region, in der sich China immer breiter macht und versucht, die USA zu verdrängen. Peking beansprucht praktisch das gesamte Südchinesische Meer für sich und schafft „Tatsachen“, indem es Inseln in strittigen Territorien im Meer aufschüttet und diese in Militärbasen verwandelt. Seit Jahren liegt das Riesenreich deshalb im Streit mit den Philippinen, Vietnam, Malaysia, Brunei und Taiwan. Die USA und die Philippinen sind durch ein Militärabkommen von 1951 verpflichtet, den jeweils anderen zu verteidigen, falls er angegriffen wird: Als größte Bedrohung für die Philippinen gilt China.

Dutertes Entscheidung wurde daher intern alles andere als positiv aufgefasst, Außen- und Verteidigungsministerium waren vorab gar nicht informiert worden. Erst vergangene Woche hatte Außenminister Teodoro Locsin im Senat davor gewarnt, den Pakt aufzukündigen. Den USA seien dann die Hände gebunden, sollten die Philippinen angegriffen werden. Er erinnerte daran, dass der Pakt die Grundlage dafür sei, dass philippinische Truppen ihr „wirklich notwendiges“ Training durch US-Truppen erhalten. Nun erwartet der Außenminister eine „Abkühlung der Beziehungen“, vor allem was die Militärhilfe angeht: Die USA unterstützten die philippinische Armee in den vergangenen drei Jahren mit 500 Millionen Dollar.

Den zunehmend autoritären Duterte dürfte die interne Kritik kalt lassen. Er hatte nie aus seiner Aversion gegenüber der US-Allianz ein Geheimnis gemacht. Der eigentliche Anlass für den radikalen Schritt dürfte aber der US-Einreisestopp für seinen Ex-Polizeichef gewesen sein, der eine führende Rolle in Dutertes umstrittenem „Anti-Drogen-Krieg“ spielt. Geschätzte 20.000 Menschen wurden bereits bei den brutalen Angriffen von Polizisten und ihren Helfern auf mutmaßliche Süchtige und Dealer getötet.

Der größte Profiteur der Beziehungskrise sitzt in Peking: Bereits seit seinem Amtsantritt flirtet Duterte mit der Volksrepublik, die den Präsidenten wiederum mit großzügigen Investitionen umgarnt. Ebenso wie mit Kambodscha, Laos oder Myanmar (Burma) versucht Peking, den wichtigsten südostasiatischen US-Partner „einzukaufen“ und in sein Einflussgebiet zu ziehen. Das dürfte nun funktionieren. Sollten die USA Hilfen kürzen, wird sich Manila an China wenden müssen.

Duterte sieht darin kein Problem. Die US-Präsenz auf den Philippinen sei die eigentliche Gefahr, man mache sich zur Zielscheibe. Denn: „Die Chinesen haben keine bösen Absichten – solange wir nichts tun, was ihnen schadet.“

