Die US-Demokraten finden keinen klaren Spitzenreiter

Vorwahl in New Hampshire

Nach den Wahlen in New Hampshire ist der Kampf um die Nominierung für die Präsidentenwahl weit offen. Sanders und Buttigieg zeigen Stärke, Klobuchar überrascht. Biden und Warren stürzen ab.

Concord/New York. So wichtig die ersten beiden Stationen im US-Vorwahlkampf auch sind: Einen klaren Spitzenreiter im Rennen um die Präsidentschaftsnominierung haben die Demokraten in Iowa und New Hampshire nicht gefunden. Die Partei ist zerstreuter denn je. Zwar wird sich das Feld nach den Primaries in New Hampshire etwas ausdünnen. Doch machen sich immer noch mehrere Kandidaten berechtigte Hoffnungen, Donald Trump im November herausfordern zu können.