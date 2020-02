"Golightly": Ferienwohnungen von Frauen für Frauen

(c) imago images/Westend61 (A. Tamboly via www.imago-images.de)

Ein sicheres Reiseerlebnis - das verspricht das neue Reiseportal „Golightly“. Unterkünfte können hier ausschließlich von Frauen gebucht werden. Die männliche Begleitung ist aber erlaubt.

Alleine auf Reisen gehen wird immer beliebter - insbesondere bei Frauen. Große Reisekonzerne haben den Trend erkannt und reagieren darauf mit entsprechenden Angeboten. Die Buchungsplattform „Golightly" verfolgt eine neue Strategie: Sie bietet Unterkünfte an, die von Frauen vermietet und verwaltet werden - und ausschließlich von Frauen gebucht werden können.

Anstoß gab eine negative Erfahrung bei der Vermietung ihrer eigenen, neu eingerichteten Wohnung in London, erzählt Gründerin Victoria O'Connell in einer Aussendung. Nachdem sie die Wohnung nämlich verwüstet vorgefunden hatte, wusste sie: Sie würde Frauen beim Reisen fortan ein Gefühl der Sicherheit bieten. „Golightly“ entstand, und mit ihm eine Reihe an Sicherheitsvorkehrungen.

So werden Vermieterin wie Mieterin genau unter die Lupe genommen, wenn sie sich auf der Seite registrieren. Dies funktioniert, indem sie von einem bereits aktivem Mitglied eine Einladung bekommen oder ein Antragsformular ausfüllen. Den Betreibern der Seite geht es darum, mit vertrauenswürdigen Personen zusammenzuarbeiten, ein sicheres Netzwerk kreieren. Die männliche Begleitung soll dabei allerdings nicht im Weg stehen, sie darf natürlich dabei sein, heißt es vonseiten des Unternehmens. Momentan stehen rund 350 Unterkünfte weltweit zur Auswahl.

>> „Golightly"

(bsch)