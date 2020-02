(c) Screenshot ORF

Ihre Temperatur sei in Ordnung, so der Befund von Grissemann und Stermann.

Lou Lorenz-Dittlbacher ließ sich in "Willkommen Österreich" bemessen und befragen. Zu Kritik an Interviews, Nähe zu Politikern und dem Geschwurbel im Studio.

Manche Journalisten hört man häufig von ihrem Job, einzelnen Interviews, den Herausforderungen ihres Berufs erzählen. Lou Lorenz-Dittlbacher tritt damit selten an die Öffentlichkeit. Am Dienstagabend war die Moderatorin der "ZiB 2" in "Willkommen Österreich" zu Gast, wo ORF-Kollegen häufig gewürdigt werden. Und beantwortete launig viele nette und ein paar gemeine Fragen ("Wen magst Du eigentlich lieber, Armin Wolf oder Martin Thür?" gleich nach "Wie ist die Stimmung im Team mit Armin Wolf und Martin Thür?").