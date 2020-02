Wie die „Operation Rubikon“ in Österreich ablief

Das Außen- und das Verteidigungsministerium verwendeten Verschlüsselungsgeräte der Firma Crypto AG, mit denen Nachrichtendienste Deutschlands und der USA weltweit Abhöraktionen durchführten.

Wien/Berlin. Auch Österreich war ein Schauplatz der gigantischen Geheimdienst-Operation „Rubikon“. Wie „Die Presse“ erfuhr, haben das Außen- und auch das Verteidigungsministerium Verschlüsselungstechniken jener Schweizer Firma Crypto AG verwendet, über die CIA und der BND, die Nachrichtendienste der USA und Deutschland, weltweite Abhöraktionen durchgeführt haben. Ein ehemaliger Diplomat, der namentlich nicht genannt werden will, erinnert sich, dass die Schweizer Geräte in den 1970er-Jahren in der Wiener Zentrale und in ausgewählten Botschaften im Einsatz waren. Auch früheren Angehörigen des Bundesheeres sind die Crypto-Apparate noch ein Begriff.



Offiziell hält sich das Verteidigungsministerium allerdings auf Anfrage der „Presse“ bedeckt. Und auch das Außenamt kalmiert. „Wir können ausschließen, dass in den 80er-Jahren und danach Verschlüsselungsgeräte der Firma Crypto eingesetzt wurden“, teilt Peter Guschelbauer, Sprecher des Außenministeriums mit. Doch in der Dekade davor steckte Österreich nach Information der „Presse“ gewiss in der Crypto-Abhörfalle der Nachrichtendienste Deutschlands und der USA.