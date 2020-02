Brüsseler Briten werden Iren

Rund 60 britische EU-Beamte haben um ihrer Karriere willen die irische Staatsbürgerschaft angenommen.

Brüssel. Der Brexit zieht eine paradox wirkende Folge nach sich: Irland, neben Malta das einzige verbleibende EU-Mitglied mit der Amtssprache Englisch und somit einem linguistischen Startvorteil gegenüber den anderen, fürchtet um seinen politischen Einfluss in den europäischen Institutionen. Denn aus mehreren Gründen sinkt die Zahl der Iren in den Brüsseler EU-Einrichtungen, allen voran der Europäischen Kommission, dramatisch, berichtete der öffentlich-rechtliche Rundfunk RTÉ News am Mittwoch.