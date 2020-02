Joseph Vilsmaier, Meister des Bodenständigen

Der ORF zeigt in den nächsten Tagen drei der wichtigsten Filme Vilsmaiers: Am Samstag (15.2.) ist in ORF 1 (23.35 Uhr) "Comedian Harmonists" über das legendäre Ensemble, das Ende der zwanziger Jahre eine Weltkarriere startete und wenige Jahre später Opfer der nationalsozialistischen Rassenpolitik wurde, zu sehen. Am 19.2. gibt es auf ORF III einen Filmabend in memoriam Joseph Vilsmaier, mit den beiden Romanverfilmungen "Herbstmilch" (21.55 Uhr) und "Schlafes Bruder" (23.45 Uhr).

Der BR zeigt am Mittwoch Vilsmaiers Dokumentarfilm "Bayern - Sagenhaft" (22.45 Uhr). Im Radiosender Bayern 2 ist am Donnerstag, 13. Februar, um 8.30 Uhr ein Gespräch mit dem Kameramann Gernot Roll zu hören, der den verstorbenen Weggefährten würdigt, und am Sonntag, 16. Februar um 16.05 in memoriam ein Gespräch von Achim Bogdahn mit Joseph Vilsmaier.