Verena Zeiners Konzerte sind Unikate – die Pianistin improvisiert. Mit ihrer Plattform Fraufeld will sie Frauen im Jazz-Business sichtbarer machen.

Am Ende geht es um die Liebe. In allen der sieben Lieder, die Verena Zeiner für ihr Album „No Love without Justice“ aufgenommen hat: Manche von ihnen klingen vorsichtig und melancholisch, andere leicht und beschwingt.