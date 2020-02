Erdoğans „Kriegserklärung“ an Assad

Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, bekräftigt in einer Rede, den syrischen Machthaber Bashar al-Assad stürzen zu wollen. Russland wirft Türkei Vertragsverletzung vor.

Ankara/Istanbul/Damaskus. Die Türkei zieht nun richtig in den Syrien-Krieg: Ab sofort müssten syrische Truppen „überall“ mit Angriffen der türkischen Armee rechnen, sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Mittwoch. Wenn den türkischen Soldaten in Syrien auch nur ein Haar gekrümmt werden sollte, „werden wir zuschlagen“, drohte Erdoğan in einer Rede vor der Parlamentsfraktion seiner Regierungspartei AKP in Ankara.

Trotz des Todes von 13 türkischen Soldaten in der syrischen Provinz Idlib seit Anfang des Monats und trotz seines Bündnisses mit Russland in Syrien setzt Erdoğan auf die militärische Karte. Eine „Kriegserklärung“ sei die Rede gewesen, sagte Kerim Has, Experte für die türkisch-russischen Beziehungen, zur „Presse“ in Istanbul. Das Verhältnis zwischen Türkei und Russland steht auf der Kippe.

Erdoğan warnte, die Türkei werde „auf dem Boden und in der Luft“ reagieren, wenn sich die syrischen Regierungstruppen nicht bis Ende des Monats aus den zuletzt eroberten Gebieten in Idlib zurückgezogen hätten. Der türkische Präsident warf Syrern und Russen vor, „Massaker“ zu verüben und gezielt zivile Einrichtungen in Idlib zu bombardieren, „um die Menschen in der Region an unsere Grenze zu treiben“. Die Regierung in Damaskus antwortete, Erdoğan leide unter Realitätsverlust.

An der Grenze von Idlib zur Türkei suchen Hunderttausende Zivilisten Schutz vor den Kämpfen in der Provinz. Erdoğan hatte Anfang Februar Tausende türkische Soldaten nach Idlib geschickt, um den Vormarsch der syrischen Truppen aufzuhalten und eine Massenflucht von Syrern in die Türkei zu verhindern. Idlib ist die letzte Bastion der syrischen Rebellen nach fast neun Jahren Krieg.

Der türkische Präsident machte in seiner Rede deutlich, dass es ihm nicht nur um Idlib geht: Er bekräftigte das Ziel, den syrischen Staatschef, Bashar al-Assad, zu entmachten. Der Freiheitskampf des syrischen Volkes sei auch eine „Überlebensfrage“ für die Türkei. Erdoğans politischer Partner, der Nationalistenchef Devlet Bahçeli, hatte am Vortag verlangt, die türkische Armee solle nach Damaskus marschieren, um Assad zu stürzen.

So weit ging Erdoğan am Mittwoch nicht. Doch der Präsident signalisierte, dass er Grenzen für die Zusammenarbeit mit Assads Partner Russland sieht. Seine Drohung mit türkischen Luftangriffen in Syrien war eine indirekte Kampfansage an Russland, das den syrischen Luftraum kontrolliert. Erdoğan sagte auch, ab sofort könnten sich Kampfjets bei Angriffen auf zivile Ziele in Idlib „nicht mehr frei bewegen“ – die Angriffe werden von syrischen und russischen Flugzeugen geflogen. Türkisch unterstützte Rebellen in Idlib hatten am Dienstag einen syrischen Hubschrauber abgeschossen. Weil die Rebellen die dafür nötigen modernen Boden-Luft-Raketen bisher nicht hatten, gibt es Spekulationen über neue türkische Waffenlieferungen an die Assad-Gegner.

Damit gefährdet die Eskalation in Idlib das türkisch-russische Bündnis in Syrien, das in den vergangenen Jahren eine enge Zusammenarbeit zwischen Ankara und Moskau erlaubte. Obwohl die Türkei die Assad-feindlichen Rebellen stützte und Russland dem syrischen Präsidenten half, konnten beide Staaten lange Zeit ihre Meinungsverschiedenheiten ausblenden. In Idlib versagt dieses Modell jedoch. Erdoğan hielt seine Brandrede nur wenige Stunden nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin, das die Differenzen nicht ausräumen konnte.

Schwere Krise Ankara/Moskau

Nach Erdoğans Ansprache kritisierte der Kreml die türkische Syrien-Politik scharf. Ankara halte sich nicht an Vereinbarungen, erklärte Putins Sprecher, Dmitry Peskow. Die Türkei hatte zugesagt, radikale Gruppen in Idlib zu „zähmen“. Das sei aber nicht geschehen, sagte Peskow. Militante Gruppen in Idlib griffen weiter syrische und russische Truppen an.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2020)