Wird Mobilfunkmesse abgeblasen?

Coronavirus. Der Mobile World Congress wackelt. Auch A1 bleibt der Messe fern.

Wien/Barcelona. „Wir haben uns das lange angesehen und letztlich entschieden, dass wir heuer nicht nach Barcelona fahren werden“, sagt A1-Chef Thomas Arnoldner. Nach zahlreichen internationalen Branchengrößen sagt damit auch der erste heimische Mobilfunkanbieter aus Sicherheitsgründen seine Teilnahme am Mobile World Congress (MWC) ab.

Der Druck auf die Veranstalter des wichtigsten Events der Telekomindustrie steigt. Während sie erst noch mit Händeschüttelverboten und regelmäßigen Fiebermessungen versuchten, die Sorgen vor einer Ansteckung durch das Coronavirus zu zerstreuen, soll nun doch eine Absage der Messe diskutiert werden. Am Freitag soll im Zuge einer Gremiensitzung darüber abgestimmt werden, berichtet die spanische Zeitung „La Vanguardia“. Der Kongress lockt jedes Jahr mehr als 100.000 Besucher in die Stadt und bringt Barcelona rund 470 Millionen Euro ein.

Auch für die heimische Telekom zählte die wirtschaftliche Bedeutung des MWC zuletzt mehr als der mediale Rummel rund um die Smartphone-Messe. Der teilstaatliche Konzern schickt üblicherweise „Dutzende Mitarbeiter“ nach Barcelona, um dort mit Geräteherstellern zu sprechen und Lieferverträge zu verhandeln. „Heuer ist ein Großteil unserer Geschäftspartner einfach nicht da“, sagt Arnoldner zur „Presse“. „Also können wir das auch bei bilateralen Treffen woanders auf der Welt erledigen.“

Smartphone-Produktion sinkt

Von den großen Namen ist eigentlich nur noch der chinesische Huawei-Konzern an Bord. Das Unternehmen entsendet 2000 Mitarbeiter nach Barcelona. Diese reisen schon zwei Wochen vorher in die Stadt und werden in Hotels untergebracht. So soll sichergestellt werden, dass niemand von Huawei mit Coronavirus auf das Messegelände gelangt.

Den Stein ins Rollen brachte LG als das erste Unternehmen, das seine Teilnahme absagte. Es folgten Kaliber wie Sony, Nokia, Ericsson, Amazon und Facebook. In Summe zogen 37 Unternehmen zurück. Das drängt die Veranstalter zu einer endgültigen Entscheidung über den diesjährigen Mobile World Congress.

Die Mobilfunkbranche ist von den Auswirkungen des Coronavirus so stark getroffen wie kaum eine andere Industrie. Alle großen Hersteller wie Apple, Samsung und Huawei haben relevante Teile ihrer Lieferkette in China angesiedelt. In vielen Fabriken sind die Auswirkungen des Virus voll zu spüren. Die Produktion lahmt, es werden weniger Smartphones erzeugt als geplant. Die Telekom Austria will davon noch nichts bemerkt haben. Bisher seien alle bestellten Geräte auch friktionsfrei geliefert worden, heißt es. Aber das könnte sich bald ändern. Denn ein Ende der Epidemie ist noch nicht in Sicht. Glaubt man den Zahlen von TrendForce, wird die globale Smartphone-Produktion heuer um zwölf Prozent auf 275 Millionen Geräte sinken. Es wäre der niedrigste Wert seit fünf Jahren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2020)