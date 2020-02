Großbrand in Betonhochhaus in der Wiener Seestadt

In einem noch nicht fertiggestellten Betonhochhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Das Holzhochhaus ist entgegen ersten Meldungen nicht betroffen.

In einem noch nicht fertiggestellten Betonhochhaus in der Seestadt in Wien-Donaustadt ist am Mittwoch ein Großbrand ausgebrochen. Personen waren nach ersten Informationen der Wiener Berufsfeuerwehr nicht betroffen.

Die Feuerwehr rief Alarmstufe drei aus und war mit 99 Mann und 25 Fahrzeugen im Einsatz. Bei dem Gebäude handelte es sich - entgegen ersten Meldungen - nicht um das Hoho Holzhochhaus in der Seestadt, unterstrich die Berufsfeuerwehr.

(APA)