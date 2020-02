Venezuela: Oppositionschef Guaido beklagt Festnahme seines Onkels

(c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ)

Er ist nach einer gemeinsamen Auslandsreise am Flughafen von Caracas festgenommen worden. Guaido macht dafür Staatschef Nicolas Maduro verantwortlich.

Der venezolanische Oppositionsführer und selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido hat die Festnahme seines Onkels Juan Jose Marquez scharf kritisiert und den sozialistischen Staatschef Nicolas Maduro für den Zugriff am internationalen Flughafen von Caracas verantwortlich gemacht.

"Er ist seit 24 Stunden verschwunden. Ich mache dich, Usurpator Nicolas Maduro, und jeden deiner Handlager dafür verantwortlich, wenn Juan Jose Marquez etwas zustößt", schrieb Guaida am Mittwoch bei Twitter.

24 horas desaparecido. Te hago responsable, usurpador Nicolás Maduro, y a cada uno de tus esbirros en Maiquetía de lo que le pase a Juan José Márquez, un hombre honesto y valiente que conoce como nadie el valor de esta lucha y su único problema es preocuparse por su familia https://t.co/sLsLHf5TBb — Juan Guaidó (@jguaido) February 12, 2020

Guaidos Onkel war am Dienstag am Airport festgenommen worden, nachdem er mit dem selbst ernannten Interimspräsidenten von einer mehrwöchigen Auslandsreise zurückgekehrt war. Obwohl Guaido illegal das Land verlassen hatte und mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn laufen, ließen die Grenzschützer ihn ungehindert einreisen. Allerdings hatten im Machtkampf mit Staatschef Maduro die regierungstreuen Sicherheitskräfte zuletzt immer wieder Menschen aus Guaidos Umfeld festgenommen.

Parlamentschef Guaido hatte sich vor gut einem Jahr zum Interimspräsidenten erklärt und Maduro damit offen herausgefordert. Rund 60 Länder haben ihn mittlerweile als legitimen Übergangsstaatschef anerkannt, allerdings kann er sich in Venezuela bisher nicht durchsetzen. Maduro hingegen ist zwar international weitgehend isoliert, hält sich aber mit Hilfe des Militärs weiter an der Macht. Die humanitäre Lage in dem einst reichen Land mit den weltgrößten Erdölreserven ist katastrophal. 4,5 Millionen der gut 30 Millionen Venezolaner haben das Land bereits verlassen.

(APA/dpa)