Die weiterhin rasante Ausbreitung des Coronavirus hat in China zu ersten Konsequenzen geführt. Der oberste politische Chef der von der Epidemie besonders hart getroffenen Provinz Hubei wurde abgesetzt, wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag meldete. Der Sekretär der Kommunistischen Partei für Hubei, Jiang Chaoliang, wurde durch den Bürgermeister von Shanghai, Ying Yong, ersetzt.

Schon Anfang der Woche hatte Peking auf den wachsenden öffentlichen Unmut über den Umgang mit der Gesundheitskrise reagiert: Die Kommunistische Partei entfernte den Parteisekretär und den Direktor der Gesundheitskommission in Hubei und ersetzte sie durch den Leiter der Nationalen Gesundheitskommission.

Zeitgleich schickte Staats- und Parteichef Xi Jinping einen Vertrauten in die Region. Nicht nur, um die Epidemie einzudämmen, auch um der aufkeimenden Empörung gegen die marode Gesundheitsversorgung in der Provinz und die strikte Meinungs- und Medienkontrolle Herr zu werden. Die KP-Führung übt damit Schadensbegrenzung: Mit einem strikten Vorgehen gegen lokale Verantwortliche will sie verhindern, dass die Epidemie ihren Herrschaftsanspruch gefährdet.

Fast 60.000 Infizierte in Festlandchina

Kurz vor den personallen Maßnahmen hatten die Behörden in Hubei einen besonders sprunghaften Anstieg der Todesfälle bekannt gegeben. Die Zahl der an den Folgen der Infektion verstorbenen Menschen stieg demnach seit Mittwoch um 242. Dies war der größte Anstieg der Totenzahlen innerhalb eines Tages seit Ausbruch der Epidemie. Die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer in Festlandchina wuchs damit auf mindestens 1355.

Der Gesundheitsausschuss der Provinzregierung teilte ferner mit, dass in Hubei weitere 14.840 Fälle von Ansteckungen mit dem Erreger bestätigt worden seien - in einem Tag. Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle in Festlandchina stieg damit auf fast 60.000. Die allermeisten Todes- und Infektionsfälle treten weiterhin in Hubei auf. Die Behörden haben die Provinz weitgehend von der Außenwelt abgeschottet.

Die jüngste besonders deutliche Zunahme der Toten- und Infektionszahlen hängt nach Angaben der Behörden damit zusammen, dass die Mediziner inzwischen die Verfahren zur Diagnose des Virus Covid-19 ausgeweitet haben. Demnach wird mittlerweile nicht nur das Standardverfahren des Nukleinsäure-Tests angewendet, sondern auch sogenannte Bildgebungsverfahren zur Untersuchung der Lunge.

(APA/AFP)