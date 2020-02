Gesundheitskasse dürfte mit hohen Verlusten starten

Die neue ÖGK startet mit Prognosen hoher Defizite für die Jahre 2020 und 2021. Die Berater der ÖGK dürften heuer 8,2 Millionen Euro erhalten.

Die neun Bundesländer-Krankenkassen machten 2019 46,1 Millionen Euro Verlust - nach einem Plus von 111 Millionen Euro 2018. Das geht aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung durch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hervor, über die die ORF-Nachrichtensendung „Zeit im Bild“ am Mittwoch berichtete.

Dem Bericht zufolge liegt ein Grund für das Defizit im Vorjahr im Übergang der Krankenkassen in die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), ein Prestigeprojekt der ÖVP-FPÖ-Regierung. So seien Anschober zufolge allein für Beraterverträge im Vorjahr 3,8 Millionen Euro ausgegeben worden. 2020 dürften demnach 8,2 Millionen Euro an Beraterkosten dazukommen.

Insgesamt rechne man für 2020 mit einem Minus von rund 175 Millionen Euro, berichtet der ORF. 2021 soll sich das Defizit auf 160 Millionen Euro belaufen.

Studie schätzte Fusionskosten auf 300 bis 400 Millionen Euro

Schon im Vorjahr war befürchtet worden, dass die fusionierte Gesamt-Krankenkasse hohe Defizite erwarten müsse. Der Überleitungsausschuss der ÖGK rechnete im Dezember in einer Vorschauberechnung mit einem Defizit von rund 175 Millionen Euro für 2020. Das würde rund 1,1 Prozent der Gesamtausgaben der Kasse entsprechen.

Knapp über drei Milliarden Euro sind im Budget der ÖGK etwa für Medikamentenausgaben vorgesehen, was rund 88 Millionen Verordnungen entspricht. Weitere größere Leistungspositionen sind Zahnbehandlung und Zahnersatz (ca. 880 Millionen Euro) und das Krankengeld (ebenfalls knapp 880 Millionen Euro). Für Gesundheitsförderung und Vorsorge sind gut 200 Millionen Euro geplant. Der Verwaltungsaufwand wird, wie schon bei den Gebietskrankenkassen, bei sehr niedrigen 2,1 Prozent der Gesamtausgaben liegen.

Dass die Fusion der Krankenkassen kosten würde, wurde immer wieder kritisiert. Eine vom Sozialministerium - damals unter Ministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) - in Auftrag gegebene Studie der Wirtschaftsuniversität Wien schätzte die Fusionskosten auf einmalig 300 bis 400 Millionen.

(Red./APA)