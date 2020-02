Cortina: Schussfahren nicht angeraten

(c) Dino Colli (beigestellt)

Tiefschwarz. Keine Sorge, es gibt in Cortina immer eine rote Piste außen herum.

Cortina wird in den nächsten Jahren Schauplatz von Ski-WM und Olympischen Spielen. Mit Weltmeister Kristian Ghedina hat der Dolomiten-Ort einen beherzten Botschafter.

Grinsend deutet Kristian Ghedina mit dem Skistock auf die Stelle: „Hier hat es Lindsey Vonn ins Fangnetz ge . . .“ Gedroschen? Das Wort ist nicht ganz genau zu verstehen. Einerseits des pfeifenden Windes wegen, der gerade auf der Weltcup-Strecke von Cortina herrscht – aber vielleicht hat andererseits auch einfach der Nebel, der ein wenig über der Tofana hängt, das Gesagte verschluckt. Es kann jedoch als dritte Möglichkeit auch sein, dass es sich ganz schlicht so verhält: „Mein Deutsch ist nicht gut“, sagt der Italo-Abfahrtsheld, „aber lustig.“



Kristian Ghedina – von 1988 bis 2006 im Weltcup startend („Ich erlebte zwei Generationen.“) – ist an diesem Tag als Botschafter von Cortina d’Ampezzo mit ein paar ausländischen Reportern auf Ski unterwegs, um die Pisten der Alpinen Skiweltmeisterschaften im Februar 2021 zu präsentieren. Und fügt, nachdem er den Stock wieder von der Vonn-Crashstelle gesenkt hat, hinzu: „Aber es war alles spaghetti mit ihr.“ Paletti.



Das Wortwitzchen zeigt bereits – der gebürtige Ladiner zählt zu jenem Teil der Menschheit, der so gut wie immer die gute Laune als Banner durch die Welt trägt. Und das, obwohl seine Mutter, eine Skilehrerin, bei einem Lawinenunglück ums Leben kam, als er 14 war. Ghedina befährt die WM-Pisten mit Besuchern wie uns mit offenen Skischuhen. Und düst den legendären Tofana-Schuss, die Mutprobe eines jeden Urlaubers, natürlich kerzengerade hinab – ohne einen einzigen Schwung einzulegen. Dennoch klagt er: „Heute keine Kraft mehr, heute nur noch trallala, trallala . . .“