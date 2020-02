Live Briefing

Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

"Airbus wird mich noch kennenlernen": ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hat sich heute in der ewigen Causa Eurofighter betont kämpferisch gezeigt. Sie fordert von dem Flugzeughersteller „endlich Wahrheit und Klarheit“ und droht mit einem Vertragsausstieg. Der Druck habe bereits Wirkung gezeigt, Airbus habe sie um ein Treffen gebeten – das unter Einbindung aller Wehrsprecher der Parlamentsparteien möglichst bald stattfinden soll. Mehr dazu

Einer von Tanners Vorgängern, Hans Peter Doskozil (SPÖ), berichtete unterdessen, schon bei seiner Betrugsanzeige als Verteidigungsminister in den Jahren 2016 und 2017 habe er dem Justizministerium nicht vertraut und daher die Anzeige an die US-Behörden mit Hilfe der Finanzprokuratur über einen Anwalt in den Vereinigten Staaten erarbeitet. Die ÖVP verzögere die Neuaufstellung der Luftraumüberwachung seit Jahren. Mehr dazu

Airbus hat übrigens auch noch ganz andere Probleme als die österreichische Verteidigungsministerin: Das Unternehmen fuhr im Vorjahr einen Verlust von 1,36 Milliarden Euro ein, wie es heute bekannt gab. Mehr dazu

Was Sie heute noch wissen sollten

Köpferollen in China. Die weiterhin rasante Ausbreitung des Coronavirus führt in China zu einem politischen Köpferollen. Der oberste politische Chef der von der Epidemie besonders hart getroffenen Provinz Hubei, Jiang Chaoliang, wurde abgesetzt. Mehr dazu

Köpferollen in Großbritannien. Mitten in der Kabinettsumbildung des britischen Premierministers Boris Johnson ist Finanzminister Sajid Javid überraschend zurückgetreten. Auch Wirtschaftsministerin Andrea Leadsom verlor ihr Amt. Mehr dazu

Defizite bei der Gesundheitskasse. Die Österreichische Gesundheitskasse erwartet in den nächsten Jahren steigende Defizite. Der Gebarungsvorschau zufolge wird für 2020 mit einem Bilanzverlust von 175,3 Millionen Euro gerechnet, bis zum Jahr 2024 mit 544 Millionen Euro. Generaldirektor Bernhard Wurzer kündigt einen „Konsolidierungspfad“ an. Mehr dazu

Welche Magazin-Stücke Sie noch lesen könnten

„Europäer agieren etwas seltsam“. US-Handelsminister Wilbur Ross geißelt im Interview mit Christian Ultsch das Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Europäischen Autokonzernen unterbreitet er ein Lockangebot. Mehr dazu [premium]

„Heiligsprechung". „Die Dohnal“, Sabine Derflingers Dokumentation über Österreichs erste Frauenministerin, wirkt erschütternd und erhellend. Kritische Stimmen kommen aber keine zu Wort, merkt Barbara Petsch in ihrer Filmkritik an. Mehr dazu

Zitat des Tages

„Der Opernball ist immer schwierig und es gibt Frauen, die sind kompliziert.“ Der Ersatzgast von Baumeister Richard Lugner ließ die Präsentations-Pressekonferenz wenige Minuten vor dem Start platzen. Lugner will den Namen seiner Begleitung nun morgen nennen.

Worüber heute disktutiert wird

Frauen im Priesteramt? Papst Franziskus befürwortet weder eine Lockerung des Zölibats noch Frauen als Diakoninnen oder Priesterinnen. Dat die Kirche wieder eine Möglichkeit zur Umkehr verpasst? Würden Reformen etwas an den schrumpfenden Mitgliederzahlen ändern? Oder brauche es mehr Beständigkeit, um nicht zum „Beliebigkeitsverein“ zu werden? Diskutieren Sie mit!

Tipp für Abend

Keine klassischen Hollywood-Heldinnen. „Bombshell“ zeichnet nach, wie sich konservative US-TV-Stars gegen die sexuelle Belästigung durch den langjährigen Fox-News-Chef Roger Ailes zur Wehr setzten. Regisseur Jay Roach lässt sich auf diese Spannung voll ein und bleibt durchgehend ironisch im Ton, schreibt Filmkritikerin Katrin Nussmayr. Mehr dazu

Was morgen passiert

Die 56. Münchner Sicherheitskonferenz, an der auch Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg teilnehmen, beginnt am Donnerstag.

Bild des Tages

APA

Der Eisbärennachwuchs im Tiergarten Schönbrunn in Wien hat sich heute erstmals im Freien präsentiert.

>>> Mehr Bilder aus aller Welt