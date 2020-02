Ein neuer Banksy in seiner Heimatstadt?

Ein Mädchen mit einer Steinschleuder in der Hand, darüber ein riesiger Klecks aus roten Blumen: Dieses über Nacht auf einer Hauswand in Bristol angebrachte Street-Art-Werk hat Spekulationen ausgelöst.

Ein Mädchen mit einer Steinschleuder in der Hand, darüber ein riesiger Klecks aus roten Blumen: Dieses über Nacht auf einer Hauswand in Bristol angebrachte Street-Art-Werk hat am Donnerstag Spekulationen ausgelöst, dass sich der mysteriöse Künstler Banksy wieder einmal in seiner Heimatstadt verewigt habe.

In der Marsh Lane in Bristol ist das neue Kunstwerk aufgetaucht REUTERS

Auf dem Instagram-Account, mit dem sich Banksy normalerweise zu seinen Werken bekennt, gab es bis zum Abend jedoch keine Reaktion. Banksys Identität gibt bis heute Rätsel auf. Bekannt ist nur, dass er aus der englischen Stadt Bristol stammt und Ende der 90er-Jahre nach London kam. Einen Namen machte er sich mit gesellschaftskritischen und meist kontroversen Motiven.

Hat das Mädchen mit der Steinschleuder eine tiefere Bedeutung? REUTERS

