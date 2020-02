Johnson-Berater treibt Sajid Javid zu Rücktritt

Britischer Finanzminister verliert Amt bei Revirement.

Wien/London. Es war den ganzen Tag über ein Kommen und Gehen in Downing Street 10, und selbst Prinz Charles machte eine Stippvisite im Regierungsviertel in London. Am Ende verlor rund ein Dutzend der Regierungsmitglieder, darunter bekannte Gesichter aus der Ära David Camerons und Theresa Mays, ihren Job. Das zunächst angekündigte „Valentinstagsmassaker“, das große Köpferollen, ist zwar ausgeblieben. Doch mit Finanzminister Sajid Javid reichte der wichtigste Minister Boris Johnsons, sein Nachbar in Downing Street 11, nach kaum sieben Monaten überraschend seine Demissionierung ein.

Javid – der Sohn eines aus Pakistan stammenden Busfahrers, der zum Banker bei der Deutschen Bank aufstieg – zog die Konsequenzen aus dem Machtkampf mit Dominic Cummings, dem Brexit-Mastermind und Chefstrategen Johnsons. Die beiden waren des Öfteren aneinandergeraten. Premier Boris Johnson forderte den Rücktritt einiger Mitarbeiter des Finanzministers, was Javid aber aus Selbstachtung, wie er sagte, nicht akzeptieren wollte.

Indische Wurzeln

Ihm folgt nun sein Stellvertreter, der 39-jährige Rishi Sunak – einer der Shootingstars der Tories. Der Exbanker mit den indischen Wurzeln ist mit der Tochter eines indischen Milliardärs verheiratet. Alok Sharma, der neue Wirtschaftsminister, hat ebenso einen indischen Background wie Suella Braverman, die neue Justizministerin. Zusammen mit der indischstämmigen Innenministerin, Priti Patel, die wie Außenminister Dominic Raab im Amt bleibt, signalisieren sie eine neue Breite der Konservativen, die vor allem in den Norden Englands ausstrahlen soll. Über die einstigen Labour-Hochburgen in den Midlands, die Johnson bei der Wahl vor zwei Monaten erobert hat, soll ein Geldregen niedergehen.

Unterdessen steht der Premier wegen seines Weihnachtsurlaubs auf der Karibikinsel Mustique und der Frage, ob und wer ihm die Luxusvilla spendiert hat, am Pranger. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.02.2020)