Fonds: Wie man bei den Kosten geizt

(c) REUTERS (Brendan McDermid)

Indizes großer Börsen eignen sich besonders für ETFs. Im Bild: Händler an der New York Stock Exchange.

Sie punkten durch niedrige Kosten – was noch schwerer wiegt, wenn das turbulente Umfeld eine aktive Vermögensverwaltung erschwert. Tücken gibt es aber auch hier.

Wien. Das Umfeld für Investoren wird in den kommenden Monaten vermutlich schwierig bleiben. Das Coronavirus breitet sich aus, und zahlreiche geopolitische Konflikte sind längst nicht gelöst. Mit Verunsicherung bei den Anlegern und deutlichen Kursschwankungen an den Börsen ist also durchaus zu rechnen. Denn die langfristigen Folgen aus diesen Entwicklungen auf die globale Konjunktur sind nur schwer absehbar.