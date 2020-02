5100 Kilometer Schaustrecke

(c) imago stock&people (imago stock&people)

Die Transsib stimmt Reisende auf den Baikalsee ein. Sie könnten sich vier Tage lang einlesen. Kommen aber nicht dazu.

An die 5100 Kilometer von Moskau nach Irkutsk, das sind rund fünf Stunden Flug. Doch die Alternative klingt vielleicht verlockender: vier Nächte und drei Tage mit der Transsibirischen Eisenbahn. Die Entscheidung ist schnell gefallen: Endlich mit diesem sagenhaften Zug fahren – und zwar in einem durch. Aber wie lebt es sich in einem kleinen Abteil 74 Stunden lang? Aus Sorge, es könnte langweilig werden, kommen dicke Bücher, Filme und unzählige Podcasts ins Gepäck.