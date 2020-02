Live Briefing

Kurz bei Trump. Gemunkelt wurde schon länger darüber, nun wird es konkret. Der zweite Besuch von Sebastian Kurz bei US-Präsident Donald Trump ist für Anfang März geplant. Der Kanzler wird in Washington an der Jahrestagung der israelisch-amerikanischen Lobbyorganisation AIPAC teilnehmen. Der Kongress findet vom 1. bis 3. März statt. Dass das nächte Treffen so schnell zustande kommt, ware eine Überraschung. Mehr dazu.

Eine „zähe“ Sache. Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur, hält es in einem ZiB2-Interview für nicht ausgeschlossen, dass in Österreich das Interesse besteht, die Aufklärung der Eurofighter-Causa zu bremsen. Es sei daher auch richtig gewesen, dass die Anzeige an die US-Behörden nicht über das Justizministerium lief. Mehr dazu.

Ein Drama am Gasmarkt. Das Coronavirus hat dem Gaspreis den Rest gegeben. Doch alleine auf die Epidemie kann man den rasanten Preisverfall, der bereits im Herbst begonnen hat, nicht schieben. Auch der Handelskrieg, der neue Player USA und der warme Winter sind Faktoren. Mehr dazu. [premium]

Corona - Chinas Tschernobyl? Während die Zahl der Infektionen und Toten weiter ansteigt, wird die Empidemie zur Gefahr für Chinas Führung. Sie lässt nun in der Virus-Hochburg Hubei die Köpfe rollen. Doch Staats- und Parteichef Xi Jinping gerät nicht nur politisch unter Druck. Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen wächst. Mehr dazu. [premium]

Tempo 30 auf der Praterstraße. „Wo liegt bei dem Vorschlag der Grünen das Problem?“, fragt Eva Winroither in der Morgenglosse. „In einer stetig wachsenden Großstadt wie Wien wird man das Tempo-30-Thema immer wieder diskutieren müssen. Und immer weniger Gegenargumente dafür finden.“ Mehr dazu.