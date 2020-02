Mit der Ausbreitung des Coronavirus machen auch Falschnachrichten und Verschwörungstheorien die Runde. Die Desinformation nimmt teils gefährliche Ausmaße an.

Die Unsicherheit wegen des Coronavirus, an dem in China mehr als 64.000 Menschen erkrankten und 1500 Menschen starben, ist groß: Es gibt weder Impfstoff noch wirksame Medikamente, die den Virus direkt bekämpfen. Auch wie der Erreger genau auf den Menschen übertragen wurde, ist noch unklar - wahrscheinlich auf einem Tiermarkt in der Millionenmetropole Wuhan. Während Staaten Einreiseverbote gegen Chinesen verhängten, Grenzen gesperrt und Flugverbindungen gestrichen wurden, sich diskriminierende Übergriffe im Ausland häufen, warnt die Weltgesundheitsorganisation vor einer weiteren Gefahr, die die Lungenepidemie mit sich bringt: einer „Infodemie“.