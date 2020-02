PRW macht die AKK – irritiert von HPD

Pamela Rendi-Wagners großes und Hans-Peter Doskzils kleines Wagnis. Und ja: Es wäre nicht die SPÖ, wenn es nicht die SPÖ wäre.

Erst der bescheidene Peter Kaiser (mit seinem Sohn), dann Korruptionsjäger Hans Peter Doskozil l (mit seiner Verlobten). Wäre Josef Cap noch jung, könnte er wieder einmal Fragen an einen burgenländischen Landeshauptmann richten: „Stimmt es, dass du deine künftige Frau bei dir im Büro angestellt hast?“



Offensichtlich fehlt den roten Landesfürsten auch heute noch das Gespür, was im eigenen Umfeld geht und was nicht. Man glaubt es eigentlich kaum, aber es ist offensichtlich so: Macht schränkt das Wahrnehmungsvermögen ein, vor allem, wenn man von der eigenen Umgebung stets suggeriert bekommt, dass man ohnehin der Größte sei. L'Etat c'est moi, Edition Eisenstadt.



Und es wäre nicht die SPÖ, wenn es nicht die SPÖ wäre: Am Tag der Präsentation der Mitgliederbefragung stiehlt Doskozil der Bundespartei mit seiner Postenbesetzung die „Show“. Ein wenig zumindest. Denn dass Pamela Rendi-Wagner in dieser Befragung von sich aus die Vertrauensfrage stellen lässt, stellt dann wiederum sogar das Burgenland in den Schatten.