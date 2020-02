Der Mensch, die Moral und das liebe Tier

In Österreich sind Versuche an Menschenaffen seit 2006 verboten.

Tiere sind sozialer und klüger als lange Zeit gedacht. Welche praktische Relevanz diese Fertigkeiten inklusive ihrer Moralfähigkeit für Tierethik und Tierschutz haben, wird am Wiener Messerli-Forschungsinstitut untersucht.

Schimpansen, die Empathie zeigen und uneigennützig ihrer Pflegerin helfen, indem sie zum Beispiel einen zu Boden gefallenen Schwamm aufheben. Delfine, die ein einfaches grammatikalisches Verständnis besitzen. Ratten, die einander aus Plexiglasröhren befreien. Und Elefanten, die sich gegenseitig trösten. Die naturwissenschaftliche Forschung nimmt uns auf immer schillerndere Reisen in die Welt der komplexen Fertigkeiten von Tieren mit.



Seit den 1960er-Jahren wird das Feld der Intelligenz und der Emotionen von Tieren intensiv und systematisch beackert. „Das ist verständlich, denn es ist faszinierend“, sagt die Philosophin und Tierethikerin Judith Benz-Schwarzburg. Sie legt ihren Finger allerdings in die Wunde der in dem Zusammenhang zu selten gezogenen Schlüsse: „Warum sollte uns das interessieren?“ Oder um es mit dem Philosophen Albert Schweitzer zu sagen: „Wie die Hausfrau, die die Stube gescheuert hat, Sorge trägt, dass die Tür zu ist, damit ja der Hund nicht hereinkomme und das getane Werk durch die Spuren seiner Pfoten entstelle, also wachen die europäischen Denker darüber, dass ihnen keine Tiere in der Ethik herumlaufen.“