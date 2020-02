Fehlersuche für jedermann

Für geübte Nutzer von Excel-Tabellen werden in Klagenfurt neue digitale Werkzeuge entwickelt, die Fehler in den Formeln und Berechnungen früh erkennen oder vermeiden sollen.

Fast jeder, der im täglichen Leben einen Computer benutzt, hat schon einmal Excel-Sheets erstellt oder benutzt. Das reicht von der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung bis zur Liste, welche Weihnachtsgeschenke noch zu besorgen sind. Elektronische Tabellenkalkulation, wie diese Spreadsheets fachgerecht genannt werden, sind auch in größerem Maßstab allgegenwärtig. Organisationen berechnen damit Budgets und Finanzplanungen, Unternehmen treffen auf Basis von Excel-Tabellen kaufmännische Entscheidungen. „Diverse Studien zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass in einem großen Spreadsheet mindestens ein Fehler drin ist, sehr groß ist“, berichtet Dietmar Jannach vom Institut für Angewandte Informatik der Universität Klagenfurt.



Kleine Fehler können zu großem Schaden führen, wie etwa die Website „Spreadsheet Horror Stories“ ausführt. Da verursachte ein Copy-Paste-Fehler einer US-Bank über sechs Milliarden Dollar Verlust, und ein Angestellter eines anderen Finanzdienstleisters vergaß, ein Minus in ein Tabellenkästchen zu setzen, woraufhin eine Milliarde Verlust zu viel an die Aktionäre gemeldet wurde.