Tourismus leidet unter Coronavirus

Heimischer Tourismus und Handel verlieren 1,1 Milliarden Euro durch das Ausbleiben chinesischer Gäste.

Wien. Chinas Auslandsflüge sind wegen des Coronavirus um drei Viertel eingebrochen. Obwohl es noch keine genauen Zahlen gibt, spürt der europäische Tourismus schon jetzt: Die Chinesen fehlen. In Österreich geht es dabei aber weniger um Nächtigungszahlen.



Siebzig Airlines weltweit haben ihre Flüge von und nach China bereits eingestellt, heißt es von der Internationalen Luftverkehrsvereinigung (ICAO), fünfzig weitere reduzierten die Frequenz. Zwischen Wien und Peking verkehrt von fünf Airlines nur noch die Air China – so vermindert sich die Sitzplatzkapazität auf 16 Prozent. Die Austrian Airlines fliegen gar erst ab 29. März China wieder an.



„Wir sehen ausbleibende chinesische Gäste als große Herausforderung“, sagt Andrea Hansal, Pressesprecherin der Verkehrsbüro Group. In den zugehörigen Austria-Trend-Hotels sei der Rückgang bereits deutlich, vor allem in Wien. Der Chinesen-Anteil macht bei den Nächtigungen in der Stadt allerdings nur drei Prozent aus, im ganzen Land 2,2 Prozent.