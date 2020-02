"Der Westen gewinnt": Pompeo gegen Steinmeiers Abgesang

Steckt der Westen in einer Identitätskrise, wie der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier meint? US-Außenminister Mike Pompeo ist optimistischer.

Der Auftakt des 56. Münchner Sicherheitskonferenz glich einer Trauerstunde für den Weste: Deutschlands Bundespräsident Steinmeier warnte vor finsteren Zeiten, wenn niemand die Auflösung der internationalen Ordnung stoppe. Nicht nur die Welt, auch der Westen selbst werde weniger westlich, sagte Wolfgang Ischinger, der Leiter der Sicherheitskonferenz.

Ist tatsächlich ein Abgesang angebracht? US-Außenminister Mike Pompeo ist da optimistischer. Er hat Kritik an politischen Alleingängen seiner Regierung sowie Befürchtungen wegen eines schwindenden Einflusses westlicher Regierungen in der Welt zurückgewiesen. "Der Westen gewinnt, zusammen gewinnen wir", sagte Pompeo am Samstag. Und rief zu Entschlossenheit auf.

"Nennen sie mir ein Beispiel aus der Geschichte, wo sich die Schwachen und Kleinmütigen durchgesetzt haben", fragte er. Er stellte sich an mehreren Stellen seiner Rede gegen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der am Freitag eine düstere Bilanz der Weltlage und der internationalen Zusammenarbeit gezogen hatte.

Stoltenberg: "Ich glaube an Europa und Amerika zusammen"

Neto-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat das transatlantische Bündnis aus Europa und Nordamerika derweil eindringlich zur Geschlossenheit aufgerufen. Er glaube nicht an "Europa alleine" oder "Amerika alleine", sagte der Norweger am Samstag. "Ich glaube an Europa und Amerika zusammen." Beide Seiten sollten nicht gegeneinander antreten.

Es sei richtig, dass der gemeinsame Weg nicht immer einfach sei. Aber: "Wir haben unseren Weg nicht verloren." Die gemeinsamen Werte hätten ihren Wert nicht verloren und würden Menschen auf der ganzen Welt Hoffnung geben.

Das transatlantische Verteidigungsbündnis war in den vergangenen Jahren unter Druck geraten. US-Präsident Donald Trump stellte die Nato zum Teil infrage. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron attestierte dem Militärbündnis den Hirntod.

(red.)